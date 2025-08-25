ETV Bharat / state

बाराबंकी में मूक बधिर 11 साल के बच्चे से कुकर्म; दोषी को 20 साल की कैद, पीड़ित ने इशारों में दी थी गवाही - RAPE CONVICT SENTENCED

चार साल पहले बच्चे को जबरन बाइक पर बैठा ले गया था रिश्तेदार, जंगल में ले जाकर की थी हैवानियत.

प्रतीकात्मक तस्वीर, (ANI)
August 25, 2025

बाराबंकी : मूक बधिर 11 साल के बच्चे से कुकर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-46 असद अहमद हाशमी के फैसले से 4 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया.

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट लव त्रिपाठी ने बताया कि सतरिख थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि साल 2021 में 22 सितंबर की शाम को उनके 11 साल के मूक बधिर बच्चे को सफदरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला रिश्तेदार सुभाषचंद्र अपनी बाइक पर जबरन बैठाकर ले गया था.

कुछ लोगों ने उसे बच्चे को ले जाते देखा था. इसके बाद परिजनों ने बच्चे की तलाश शुरू की. इस दौरान एक सड़क के किनारे पहुंचने पर उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. इस पर लोग जंगल में खोजबीन करने लगे. वहां सुभाषचंद्र और बच्चा दोनों मौजूद थे. आरोपी बच्चे को पीट रहा था. लोगों के पहुंचने पर वह भाग निकला. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

पुलिस ने जांच कर चार्जशीट फाइल की. इस मामले में अभियोजन की ओर से ठोस गवाह पेश किए गए. साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट से बच्चे की गवाही के लिए कॉम्पिटेंसी टेस्ट किया गया. इसमें बच्चे ने इशारों में अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बताया.

मामले में पेश किए गए गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-46 असद अहमद हाशमी ने सुभाषचंद्र को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

