सागर यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का कमाल, दुनिया के 2 फीसदी बेस्ट साइंटिस्ट की सूची में 11 प्रोफेसर शामिल
अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सिवियर पब्लिशर्स ने 19 सितंबर, 2025 को दुनिया के 2 प्रतिशत श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची की जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 10:09 AM IST|
Updated : September 23, 2025 at 10:29 AM IST
सागर: डॉ. हरीसिंह गौर यूनिवर्सिटी के 11 शिक्षकों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की 2025 की सूची में स्थान मिला है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और एल्सिवियर पब्लिशर्स ने 19 सितंबर, 2025 को 2 प्रतिशत श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची जारी की है. एल्सेवियर और स्टैनफोर्ड के द्वारा दो सूचियां बनाई जाती हैं. एक सूची में सम्पूर्ण कैरियर डेटा को आरम्भ से वर्ष के अंत तक संकलित किया जाता है. वहीं दूसरी सूची कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राप्त साइटेशन के आधार पर बनाई जाती है.
संपूर्ण कैरियर डेटा में 6 शिक्षकों के नाम
सम्पूर्ण कैरियर डेटा की सूची में यूनिवर्सिटी के 6 शिक्षकों को स्थान मिला है. इसमें फार्मेसी विभाग के रिटायर प्रो. एनके जैन, प्रो. एसपी व्यास, प्रो. संजय कुमार जैन तथा कार्यरत डॉ. प्रशांत केशरवानी, माइक्रोबायोलोजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. नवीन कानगो तथा रसायन विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. एपी मिश्रा शामिल हैं.
वार्षिक सूची में 11 शिक्षकों के नाम
वार्षिक सूची में फार्मेसी विभाग के सेवानिवृत्त प्रो. एनके जैन, प्रो. एसपी व्यास, प्रो. संजय कुमार जैन, तथा कार्यरत डॉ. प्रशांत केशरवानी, डॉ. सुशील काशव, डॉ. वंदना सोनी, बॉटनी विभाग के प्रो. एमएल खान, डॉ. सोनल माथुर, माइक्रोबायोलोजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. नवीन कानगो तथा क्रिमिनोलॉजी एवं फोरेंसिंक साइंस विभाग की डॉ. वंदना विनायक शामिल हैं.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सभी यूनिवर्सिटीज में सबसे शानदार प्रदर्शन
इस तरह यूनिवर्सिटी के 11 शिक्षक इस सूची में स्थान बनाने में सफल हुए हैं. यह मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के समस्त विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक है. इस सूची को विज्ञान के 22 क्षेत्रों और 174 उपक्षेत्रों से संबंधित वैज्ञानिकों के डाटाबेस एवं एल्सिवियर प्रकाशन और स्कोपस के विश्व स्तर के साइटेशन डेटाबेस के कम्पोजिट स्कोर के आधार पर तैयार किया जाता है. इस सूची में विश्वविद्यालय के कई पूर्व शिक्षक एवं पुरा छात्र, जो देश-विदेश विभिन्न संस्थाओ में कार्यरत हैं, भी शामिल हैं. शिक्षकों की उपलब्धि पर कुलपति प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर ने शुभकामनाएं दी है.