वन विभाग के 11 अधिकारियों का तबादला, देखिए सूची

छत्तीसगढ़ वन विभाग ट्रांसफर लिस्ट ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 23, 2025 at 6:53 AM IST | Updated : September 23, 2025 at 7:18 AM IST 3 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा के 11 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर से 22 सितंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को उनकी नई पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है. 1. लक्ष्मण सिंह : 2010 बैच के अधिकारी लक्ष्मण सिंह, जो वर्तमान में गरियाबंद जिले में वनमंडलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे, को अब उप वन संरक्षक (रेक्ट.) बनाया गया है. वे नया रायपुर स्थित अरण्य भवन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे. 2. दूलेश्वर प्रसाद साहू : 2013 बैच के दूलेश्वर प्रसाद साहू, जो भानुप्रतापपुर वनमंडल में कार्यरत थे, को अब उप वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, नया रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है. वन विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफर आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh) 3. प्रेमलता यादव : 2015 बैच की अधिकारी प्रेमलता यादव, जो अरण्य भवन, नया रायपुर में कार्यरत थीं, को अब वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), कोरबा बनाया गया है. 4. पुष्पलता टंडन : 2016 बैच की पुष्पलता टंडन, जो सारंगढ़ जिले में वनमंडलाधिकारी थीं, को नया रायपुर में वन उप संरक्षक (वन्यजीव), कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यजीव वार्डन, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर का प्रभार सौंपा गया है.

