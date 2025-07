ETV Bharat / state

सरकार के कामकाज की निगरानी के लिए दिल्ली विधानसभा की 11 नई समितियों का गठन, जानिए किन विधायकों को मिली जगह - DELHI ASSEMBLY NEW COMMITTEES

दिल्ली विधानसभा की 11 नई समितियों का गठन ( ETV BHARAT )

Published : July 4, 2025 at 11:08 AM IST | Updated : July 4, 2025 at 11:43 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ष 2025–26 के लिए 11 नई समितियों का गठन किया गया है. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की निगरानी में इन नई समितियों का गठन किया गया है. इनमें महिला एवं बाल कल्याण, छात्र एवं युवा कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित विषयों पर समिति और विशेषाधिकार समिति शामिल हैं. समितियों में सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है. इसलिए गठित की गई समितियां: समितियों के महत्व को समझाते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, 'विधानसभा की बैठकें सीमित समय के लिए होती हैं, इसलिए सरकार के कामकाज की निरंतर निगरानी के लिए समितियां बेहद जरूरी हैं. आज शासन के काम जटिल हो गए हैं. ऐसे में समितियां यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकार की जवाबदेह बनी रहे, पैसे का सही उपयोग हो और योजनाएं ठीक से लागू हों. सिद्धांतों को सुदृढ़ करने का है लक्ष्य: समितियों के गठन की घोषणा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, 'सभी राजनीतिक दलों को समितियों में यथोचित प्रतिनिधित्व देकर सहभागी एवं समावेशी लोकतंत्र के सिद्धांतों को सुदृढ़ किया गया है. विश्वास है कि ये समितियां दिल्लीवासियों के हित में ठोस एवं सकारात्मक कार्य करने के साथ-साथ विधान प्रक्रिया को और सशक्त बनाएंगी.'

कुल समितियों की संख्या अब 29: मालूम हो कि इससे पहले से गठित 18 समितियों को मिलाकर कुल समितियों की संख्या अब 29 हो गई है. समितियों का गठन चरणबद्ध ढंग से किया गया है. सबसे पहले चरण में 11 समितियां, फिर दूसरे में 7, और अब तीसरे चरण में ये 11 समितियां गठित की गई हैं. बाकी 6 और समितियों के गठन की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी. यह भी पढ़ें- दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने के फैसले पर रेखा सरकार का यू-टर्न, जानिए वजह ? वर्ष 2025–26 के लिए गठित 11 समितियां समिति का नाम सदस्य अध्यक्ष प्रतिनिधि विधान समिति डॉ. अनिल गोयल, चंदन कुमार चौधरी, इमरान हुसैन, करतार सिंह तंवर, राज कुमार भाटिया, सतीश उपाध्याय, तिलक राम गुप्ता, एवं विशेष रवि संजीव झा विशेषाधिकार समिति अभय कुमार वर्मा, अजय कुमार महावर, नीरज बसोया, राम सिंह नेताजी, रवि कांत, सतीश उपाध्याय, सुरेन्द्र कुमार एवं सूर्य प्रकाश खत्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति चंदन कुमार चौधरी, हरीश खुराना, प्रेम चौहान, राज करण खत्री, राज कुमार चौहान, रविकांत, सुरेन्द्र कुमार एवं वीर सिंह धींगान कैलाश गंगवाल पटल पर प्रस्तुत पत्रों की समिति अनिल झा, कैलाश गहलोत, कैलाश गंगवाल, कुलदीप सोलंकी, पवन शर्मा, श्याम शर्मा, तरविंदर सिंह मरवाह एवं वीर सिंह धींगान गोपाल राय महिला एवं बाल कल्याण समिति अहिर दीपक चौधरी, डॉ. अनिल गोयल, आतिशी, गजेंद्र दराल, नीलम पहलवान, प्रवेश रत्न, सहीराम एवं शिखा रॉय

पूनम शर्मा छात्र एवं युवा कल्याण समिति गजेंद्र दराल, करनैल सिंह, कुलदीप कुमार, कुलदीप सोलंकी, प्रवेश रत्न, रवि कांत, रविंदर सिंह नेगी एवं चौधरी जुबैर अहमद अहिर दीपक चौधरी पर्यावरण समिति अमानतुल्लाह खान, गजेंद्र सिंह यादव, इमरान हुसैन, जितेन्द्र महाजन, कैलाश गंगवाल, राज कुमार भाटिया, तिलक राम गुप्ता एवं चौधरी जुबैर अहमद अनिल कुमार शर्मा आचरण समिति गोपाल राय, हरीश खुराना, कैलाश गहलोत, कर्नैल सिंह, कुलदीप कुमार, पवन शर्मा, संजय गोयल एवं उमंग बजाज श्याम शर्मा अल्पसंख्यक कल्याण समिति आले मोहम्मद इकबाल, अमानतुल्लाह खान, अरविंदर सिंह लवली, कैलाश गंगवाल, पुनरदीप सिंह साहनी, रवि कांत, रविंदर सिंह नेगी एवं उमंग बजाज तरविंदर सिंह मरवाह अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति अहिर दीपक चौधरी, चंदन कुमार चौधरी, गजेंद्र सिंह यादव, गोपाल राय, करतार सिंह तंवर, नीरज बसोया, राम सिंह नेताजी एवं सहीराम राज करण खत्री अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित विषयों पर समिति अजय कुमार महावर, अनिल झा, चंदन कुमार चौधरी, गजेंद्र दराल, करतार सिंह तंवर, मुकेश कुमार आहलावत, राज करण खत्री एवं राम सिंह नेताजी कुलदीप सोलंकी

