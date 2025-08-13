एटा : राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. सभी श्रद्धालु एटा जिले के कोतवाली देहात के गांव असरौली के रहने वाले थे. श्रद्धालुओं की मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया. जानकारी मिलने के बाद डीएम और एसएसपी असरौली गांव पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जायेगी.

भीषण हादसे के बाद गांव में रोते बिलखते परिजन (Video credit: ETV Bharat)

एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद असरौली गांव आये हैं. यहां से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, इस गांव से करीब 42 लोग दो पिकप गाड़ी में सवार होकर खाटू श्याम के दर्शन के लिए गए थे. राजस्थान के दौसा जिले में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है. एक पिकप गाड़ी कंटेनर से टकरा गई थी. हम लोग दौसा जिले के अधिकारियों के सम्पर्क में हैं. उन्होंने बताया कि नौ लोग असरौली गांव के हैं, जबकि दो लोग फिरोजाबाद जिले के हैं. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिजनों की हर संभव मदद की जायेगी.

दौसा जिले में हुआ सड़क हादसा : बता दें कि राजस्थान के दौसा जिले में सैंथल थाना क्षेत्र के बापी गांव के पास सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक पिकअप गाड़ी ने कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी थी. हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है. कई लोग इसमें घायल हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. वाहन में कुल 35 लोग सवार थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. मरने वालों में चार महिलाएं और सात बच्चे भी शामिल हैं. हादसे में पूर्वी, प्रियंका, दक्ष, शीला, सीमा, अंशु, सौरभ के नामों की शिनाख्त हो सकी है. चार मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है. इधर जानकारी मिलने के बाद गांव में बड़ी तादात में मृतकों के शुभचिंतक और रिश्तेदार इकट्ठा हो गए. परिजनों की चीख पुकार से हर किसी की आंखें नम थीं.



