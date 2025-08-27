ETV Bharat / state

देश की दूसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा पर उमड़े हजारों भक्त, बहादुरगढ़ में गणेश चतुर्थी की धूम - GANPATI DHAM BAHADURGARH

झज्जर के बहादुरगढ़ में स्थित गणपति धाम में आज 10वां गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया गया. यहां देश की दूसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा है.

बहादुरगढ़ में गणेश चतुर्थी महोत्सव की धूम
बहादुरगढ़ में गणेश चतुर्थी महोत्सव की धूम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 27, 2025 at 4:59 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 5:22 PM IST

झज्जर: झज्जर जिले में गणेश जी की देश की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति बहादुरगढ़ में दिल्ली रोहतक हाईवे पर गणपति धाम में स्थित है. कई सालों से यहां गणेश उत्सव मनाया जाता रहा है. इसी कड़ी में 10वां गणेश चतुर्थी महोत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है. और हजारों की संख्या में भक्तों ने गजानन के दर्शन किये और मन्नत मांगी. इस दौरान एक महिला भक्त ने मनीषा की हत्या के गुनहगारों के लिए फांसी की सजा की मांग की.

झज्जर के बहादुरगढ़ में स्थित गणपति धाम (Etv Bharat)

2016 में बनी थी ये 74 फिट ऊंची प्रतिमा

हरियाणा की सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा वाले गणपति धाम को आज फूल और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया. 74 फिट ऊंची विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा साल 2016 में गणपति धाम में स्थापित की गई थी. गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति धाम में भगवा गणेश की स्थापना की गई. हवन यज्ञ के साथ गजानन गणेश को 4 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया गया. मंदिर के पुजारी ने विधि-विधान से पूजा अर्चना की.

देश की दूसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा
देश की दूसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा (Etv Bharat)

अगले 10 दिन तक धूमधाम से की जाएगी बप्पा की पूजा

बहादुरगढ़ के गणपति धाम में लगातार 10 दिन तक भगवान गणेश की विधिवत रूप से पूजा की जाएगी. गणपति धाम मंदिर में लगी विघ्नहर्ता भगवान गणेश की सबसे ऊंची प्रतिमा के समक्ष लोगों ने पूजा अर्चना की. लड्डुओं का भोग लगाया गया. अगले दस दिनों तक हर रोज विधि-विधान से गजानन गणेश की पूजा की जाएगी और फिर गणेश प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाएगा.

10 दिन तक धूमधाम से किया जाएगी बप्पा की पूजा
10 दिन तक धूमधाम से किया जाएगी बप्पा की पूजा (Etv Bharat)
बहादुरगढ़ के गजानन धाम में उमड़े श्रद्धालु
बहादुरगढ़ के गजानन धाम में उमड़े श्रद्धालु (Etv Bharat)

6 साल की मेहनत के बाद तैयार हुई थी प्रतिमा

भगवान श्री गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय माने जाते हैं. हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा का विधान है. विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा बहादुरगढ़ के गणपति धाम मंदिर में स्थित है. गणपति धाम में मूर्ति कारों की 6 सालों की मेहनत के बाद 74 फुट ऊंची यह प्रतिमा तैयार हुई थी.

74 फिट ऊंची प्रतिमा के दर्शन के लिए पहुंचते श्रद्धालु
74 फिट ऊंची प्रतिमा के दर्शन के लिए पहुंचते श्रद्धालु (Etv Bharat)

देश की सबसे गणेश बड़ी प्रतिमा महाराष्ट्र में

बता दें कि भगवान गणेश की सबसे बड़ी प्रतिमा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है. 85 फुट ऊंची प्रतिमा चिन्मया संदीपन्न आश्रम में साल 2001 में बनकर तैयार हुई थी. इस मौके पर बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने भी गणपति धाम मन्दिर में पहुंच कर पूजा अर्चना की.

