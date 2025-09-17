ETV Bharat / state

पितृपक्ष मेले के 11वें दिन मुंड पृष्ठा और आदि गया में पिंडदान का विधान, पितरों को मिलता है विष्णु लोक

आज गया श्राद्ध का 11वां दिन है. खोए या तिल गुड़ से पिंडदान करने की खास परंपरा है. पढ़ें पूरी खबर...

PITRU PAKSHA MELA 2025
गया श्राद्ध का 11वां दिन ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2025 at 9:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के 12वें दिन और गया श्राद्ध के 11वें दिन गयाजी की तीन वेदियों पर पिंडदान करने का विधान है. आश्विन कृष्ण एकादशी की तिथि को मुंड पृष्ठा, आदि गया और धौत पद में खोए या तिल गुड़ से पिंडदान का कर्मकांड करना चाहिए. इन तीनों वेदियों पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है.

मुंड पृष्ठा वेदी पर बैठे थे भगवान विष्णु: मुंड पृष्ठा, आदि गया और धौत पद वेदियों से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिसका जिक्र धर्म पुराणों में भी है. मुंड पृष्ठा को लेकर धर्म पुराणों में कहा गया है कि गयासुर नाम के असुर पर जब धर्मशिला रखी गई थी, तब इसे स्थिर करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण विष्णु यहां आए थे. यहां आने के बाद भगवान विष्णु जिस स्थान पर बैठे थे, उस स्थान का नाम मुंड पृष्ठा वेदी हुआ.

PITRU PAKSHA MELA 2025
आज खोए या तिल गुड़ से पिंडदान करने का विधान ((ETV Bharat))

धौत पद पिंडवेदी में चांदी का करें दान: धौत पद पिंडवेदी के संबंध में बताया जाता है कि यहां चांदी का दान पिंडदानी द्वारा करना चाहिए. चांदी के दान से पितर तर जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. मान्यता है कि यहां भगवान ब्रह्माजी ने चांदी का दान दिया था. धौता ऋषि द्वारा संकल्प कराए जाने को लेकर इस पिंडवेदी का नाम धौत पद पड़ा.

24 लाख पिंडदानी पहुंचे गयाजी: वहीं, जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 लाख से अधिक पिंडदानी अब तक गयाजी पहुंचे हैं. 16 सितंबर तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल 24 लाख 9 हजार से अधिक पिंडदानी गयाजी आए हैं. मंगलवार को 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री गयाजी पहुंचे हैं. गयाजी में पिंडदानियों का लगातार आना जारी है.

PITRU PAKSHA MELA 2025
पितरों के लिए खुलता है विष्णु लोक का द्वार ((ETV Bharat))

गया में साल भर होता है पिंडदान: गयापाल पंडा गजाधर लाल कटरियार ने बताया कि पितृपक्ष मेले की अवधि में पिंडदान करना फलदायक माना जाता है. वैसे मोक्षभूमि गयाजी में सालों भर पिंडदान होता है. यहां लोग पितृ पक्ष मेले में त्रैपाक्षिक श्राद्ध, आठ दिनों का श्राद्ध, पांच दिनों का श्राद्ध और 1 दिन का श्राद्ध करने के लिए पहुंचते हैं, ताकि उनके पितर को मोक्ष की प्राप्ति हो और विष्णु लोक प्राप्त हो सके.

''आश्विन कृष्ण एकादशी की तिथि को मुंड पृष्ठा, आदि गया और धौत पद में पिंडदान करना चाहिए. इन वेदियों पर पिंडदान से पितरों को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है''. -गजाधर लाल कटरियार, गयापाल पंडा

PITRU PAKSHA MELA 2025
अब तक 24 लाख से अधिक पिंडदानी पहुंचे गया ((ETV Bharat))

कहां और कैसे होता है पिंडदान : पितृपक्ष में पुनपुन तट, फल्गु नदी, ब्रह्म कुंड, प्रेत शिला, रामशिला, सीता कुंड, विष्णुपद मंदिर समेत कई पवित्र स्थलों पर पिंडदान किया जाता है. हर दिन अलग-अलग वेदियों और कुंडों पर आचार्यों के निर्देशन में पिंडदान और तर्पण का विधान है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

पितृपक्ष मेला 2025PITRU PAKSHAगया में पिंडदानGAYA NEWSPITRU PAKSHA MELA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM' दीपांकर भट्टाचार्य का दावा-नीतीश का 20 साल का शासन होगा खत्म

चिराग को 40 और मांझी को 20.. कितनी सीटों पर खुश होंगे कुशवाहा? बिहार में BJP-JDU के लिए चुनौती

Explainer: सीएम की कुर्सी मिली पर टिक नहीं पाए! 23 में सिर्फ 4 कौन हैं बिहार के 'फुल टर्म' मुख्यमंत्री?

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.