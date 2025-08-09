फरीदाबाद: भारत देश दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसकी संस्कृति और विरासत बहुत समृद्ध और विविध है. ये देश न केवल अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी वास्तुकला, कला और त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है. देश का एक ऐसा राज्य जिसमें बहुत सी प्राचीन सभ्यताएं और हरियाणा भी देश का एक ऐसा राज्य है जो अपने समृद्ध इतिहास को संजोए हुए हैं.

हरियाणा वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण रहा है. हरियाणा में कई ऐतिहासिक स्थल और पुरातात्विक स्थल है, जो इसके समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं. हरियाणा के फरीदाबाद में 10वीं सदी के राजा सूरजपाल ने एक सूर्य के आकार की एक कुंड का निर्माण किया था. चलिए इस रिपोर्ट के जरिए इसके बारे में और भी रोचक बातें जानते हैं.

10वीं शताब्दी में बना था कुंड: फरीदाबाद में सूरजकुंड किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है. सूरजकुंड की पहचान उसकी खासियत के लिए है. क्योंकि यहां पर हर साल सूरजकुंड इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया जाता है. यही नहीं, बल्कि सूरजकुंड का नाम यहां बने कुंड, जलाशय से है, जिसका अर्थ है सूर्य का झील है. जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में सूर्य भगवान के भक्ति राजा सूरजपाल ने कराया था. यही वजह है कि अब पुरातत्व विभाग की देखरेख में यह कुंड है. जिसे देखने के लिए दूर-दराज से लोग आते हैं. 10वीं शताब्दी में बने इस कुंड की लोकप्रियता इतनी है कि इसे विदेश से भी लोग देखने आते हैं. कुंड के ऊपर रिसर्च भी करते हैं. पहली बार इस सूरजकुंड को देखने में ऐसा लगेगा कि यह कोई एम्फीथिएटर है.

झील के पास था सूर्य देव का मंदिर: वहीं, इस कुंड को लेकर इतिहासकार एवं जेएनयू के प्रोफेसर दीप नारायण पांडे ने बताया कि 10वीं शताब्दी की बात है, जब राजा सूरजपाल दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अपना राज्य चला रहे थे. उस दौरान वो नित्य सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे. जिसके लिए उन्होंने झील के पास एक सूर्य देव का मंदिर भी बनाया था. जो अब मलबे में तब्दील हो चुका है.

दूर हो जाती है ये बीमारी: इतिहासकार बताते हैं कि सूर्य भगवान की पूजा करने से पहले वह झील में स्नान किया करते थे और राजा यह मानते थे कि इस झील में नहाने से चर्म रोग की बीमारी ही नहीं, बल्कि कुष्ठ रोग जैसी भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है. इसीलिए उन्होंने इस झील को कुंड में तब्दील करवाया. लगभग 6 एकड़ में फैली कुंड की तलभाग की चौड़ाई 130 मीटर है. इस कुंड को एक अर्ध गोलाकार तटबंध के आकार का बनाया गया है. यह कुंड पूर्वी दिशा में ढला हुआ होने की वजह से देखने वाले लोगों को यह उगते हुए सूर्य जैसा प्रतीत होता है. कुंड के चारों ओर पत्थरों से बनी बड़ी-बड़ी सीढ़ियां है और इस कुंड के बीचो-बीच खुला मैदान है.

यहां अंग्रेज मनाते थे पिकनिक: इस खुले मैदान के एक और मंच जैसी संरचना बनी हुई है. जहां पर बताया जाता है कि राजा सूर्य भगवान की पूजा करके वहां पर उनकी आराधना किया करते थे. वहीं, कुछ लोगों का मानना यह भी है कि राजा अपनी जनता के साथ यहीं पर बैठकर अहम फैसले भी लिया करते थे. इतना ही नहीं जब अंग्रेजों का राज हुआ, उस दौरान अंग्रेजों ने इस जगह को पिकनिक स्पॉट के तौर पर विकसित किया. जहां पर अंग्रेज पिकनिक मनाया करते थे.

25 रुपये में मिलता है टिकट: आपको बता दें फिलहाल कुंड में पानी नहीं है और कुंड के अंदर घास उग चुके हैं. लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में सैलानी यहां पर पहुंचते हैं. ऐसे में अगर आप भी कुंड को देखने आएंगे, तो आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा. वहीं, विदेशी नागरिकों के लिए यह टिकट 300 रुपये का रखा गया है. टिकट लेकर आप इस पूरे कुंड में घूम सकते हैं इसे नजदीक से देख सकते हैं.

कुंड की खासियत: कुंड में साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसकी देखरेख पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही है. इतना ही नहीं कुंड के बाहर ही सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन हर साल किया जाता है. जहां पर देश और दुनिया से लाखों की तादाद में पर्यटक और हस्तशिल्प कलाकार अपनी कला का हुनर दिखाते हैं. यही वजह है कि सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, इस कुंड की वजह से भी काफी फेमस है. अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच बने इस कुंड के चारों ओर शांत वातावरण है. जहां पर सिर्फ पक्षियों की चहचहाट की आवाज आती है. इसीलिए लोग इस जगह को और भी ज्यादा पसंद करते हैं.

