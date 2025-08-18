ETV Bharat / state

प्रदेश के 108 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान योजना से जुड़ेंगे, 15 दिन में शुरू करनी होगी व्यवस्था - AYUSHMAN SCHEME IN CHC

प्रदेश में 963 CHC आयुष्मान भारत योजना में लिस्टेड हैं. लेकिन इनमें से 108 में यह सुविधा शुरू ही नहीं हो पाई है.

सभी CHC में योजना को लागू करने के लिए जनवरी में आदेश दिया गया था.
सभी CHC में योजना को लागू करने के लिए जनवरी में आदेश दिया गया था.
लखनऊ : प्रदेश के 108 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में अभी तक आयुष्मान योजना की सुविधा शुरू नहीं हो सकी है. शासन स्तर से इस पर नाराजगी जताते हुए सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को 15 दिन में सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. इन सीएचसी में सुविधा शुरू होने के बाद आयुष्मान कार्ड धारकों को पांच लाख रुपये तक फ्री चिकित्सा सेवा मिलेगी.

सरकार ने जनवरी में दिया था आदेश : सोमवार से इस पर काम शुरू हो गया है. कहां पर क्या समस्या आ रही है, उसका भी निवारण किया जा रहा है. सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में साचीज से संपर्क कर रहे हैं. ताकि जल्द से जल्द सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान योजना लागू हो सके. प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ने के लिए जनवरी में आदेश दे दिया था.

आयुष्मान कार्ड बनने से इलाज के लिए मरीजों को नहीं होना होगा परेशान.
आयुष्मान कार्ड बनने से इलाज के लिए मरीजों को नहीं होना होगा परेशान.

सीएचसी में नहीं मिल रहा था इलाज : बता दें कि पिछले दिनों सीएचसी में आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज नहीं मिलने की शिकायतें मिलीं थीं. इस पर स्टेट हेल्थ एजेंसी फॉर कांप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) ने जिलेवार समीक्षा की. पता चला कि 963 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध हैं. इनमें से 108 में यह सुविधा शुरू ही नहीं हो पाई है. इसके पीछे कहीं तकनीकी खामी है तो कहीं सीएचसी का नाम पोर्टल पर अपडेट नहीं है.

15 दिन में करना होगा लागू : चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि 15 दिन में प्रदेश के सभी संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सीएचसी को आयुष्मान में क्रियाशील करना है. ऐसा न करने पर उनके खिलाफ विभागीय एक्शन लिया जाएगा.

काम जल्द पूरा करने के निर्देश : साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्चना वर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं संबंधित सीएचसी प्रभारियों के साथ बैठक कर जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है. अगस्त के आखिर तक सभी सीएचसी क्रियाशील हो जाएंगी. सोमवार से सभी जगह पर संपर्क किया जा रहा है. कहां क्या समस्या आ रही है इसका भी निवारण किया जा रहा है.

इन जगहों पर नहीं है सुविधा : लखीमपुर खीरी में 12, बलिया में छह, मेरठ और सीतापुर में पांच-पांच, कानपुर नगर, आजमगढ़ और मुजफ्फरनगर में चार-चार, अलीगढ़, प्रयागराज, बाराबंकी, फैजाबाद, हापुड़, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव में तीन-तीन. अमरोहा, चंदौली, बहराइच, गोरखपुर, हाथरस, मऊ, मीरजापुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, महराजगंज, श्रावस्ती में दो-दो सीएचसी, लखनऊ, औरैया, बांदा, अंबेडकर नगर, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलंदशहर, जीबी नगर, गाजियाबाद, गोंडा, जालौन, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, रायबरेली, संतकबीर नगर, शामली, सोनभद्र, वाराणसी में एक-एक सीएचसी अक्रियाशील श्रेणी में हैं.

