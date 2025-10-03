ETV Bharat / state

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत हजारीबाग में 105 गांव चिन्हित, 2030 तक जनजातीय बहुल गांवों को विकसित करना लक्ष्य

आदि कर्मयोगी अभियान को लेकर हजारीबाग में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया. जिसका उद्देश्य 2030 तक जनजातीय बहुल गांवों को विकसित करना है.

Adi Karmayogi Campaign
उप-विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद (Etv Bharat)
Published : October 3, 2025 at 10:00 AM IST

3 Min Read
हजारीबागः भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आदि कर्मयोगी अभियान को लेकर हजारीबाग में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया. जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नमिता कौशिक, उप-विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद, समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए. जिन्होंने गांव का भ्रमण कर यहां की समस्याओं को जाना और प्लान बनाया. विशेष ग्राम सभा आयोजित कर उस प्लान को पारित किया गया. हजारीबाग में 105 गांव आदि कर्मयोगी अभियान के तहत चयनित किया गया है.

जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण और उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की है. हजारीबाग में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया. जहां जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नमिता कौशिक, उप-विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए.

जानकारी देते उप-विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद (Etv Bharat)

जनजाति समुदाय के कर्मयोगियों का कैडर तैयार किया जाएगा

ग्रामीण इलाकों का भ्रमण कर उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद ने जानकारी दी कि 2030 तक जनजातीय बहुल गांवों को विकसित करना है. समग्र विकास करने के लिए हजारीबाग के 105 गांव चयनित किए गए हैं. अब तक कर्म योगी अभियान को लेकर कई स्तर की बैठक हो चुकी हैं. ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता और समस्याओं को समझ गया है. अब अलग-अलग गांव के लिए अलग-अलग एक्शन प्लान बनाए जाएंगे. इस अभियान के तहत जनजाति समुदाय के 20 लाख से अधिक कर्मयोगियों का एक कैडर तैयार किया जाएगा. जो अपनी भाषा संस्कृति विशिष्ट पहचान को सम्मिलित करते हुए जमीनी स्तर पर बदलाव लाएंगे.

2030 तक जनजातीय बहुल गांवों को विकसित करने का उद्देश्य

विलेज एक्शन प्लान गांव के लोग ही बनाएंगे. ग्रामीण आदिशक्ति समूह बनाएंगे. उनके सहयोग के लिए आदि सहयोग बनाया जाएगा. जिसमें सरकारी कर्मी रहेंगे. आदि सेवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाएगा. जहां हर एक सप्ताह बैठक की जाएगी. जिसमें सरकारी पदाधिकारी ग्रामीण शामिल होंगे. विलेज एक्शन प्लान को बनाकर केंद्र सरकार के पोर्टल में अपलोड करना है. उस आधार पर केंद्र सरकार योजना बनाएगी. 2030 तक जनजातीय बहुल गांवों को विकसित करना है. वैसे गांव, जहां 50% आबादी जनजाति समाज की है उस गांव को इस योजना से जोड़ा गया है.

अभियान 10 जुलाई 2025 को जनजाति गौरव वर्ष के तहत शुरू किया गया है .इसका लक्ष्य 550 जिलों और 1 लाख से अधिक जनजातीय गांवों में अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है.

