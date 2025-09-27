ETV Bharat / state

25 लाख रुपए कीमत के 101 मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए

एसपी ने बताया कि टीम ने आधुनिक तकनीक और CEIR पोर्टल का सहारा लिया. थानों में दर्ज गुमशुदगी और चोरी की रिपोर्टों का मिलान करते हुए मोबाइल ट्रैस किए गए. कई दिनों की लगातार मेहनत और तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस को 101 मोबाइल बरामद करने में सफलता मिली. इन मोबाइलों में कई महंगे ब्रांड और स्मार्टफोन शामिल थे, जिनकी कीमत लाखों में थी. इन्हें इनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया.

बूंदी: एसपी कार्यालय में शनिवार को चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन्स को उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किया गया. 25 लाख रुपए की कीमत के 101 मोबाइल लोगों को दिए गए, तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए.

खुशी से छलक पड़े आंसू: शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए. मोबाइल लौटाते समय कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे. किसी ने कहा कि यह फोन उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी था, तो किसी ने बताया कि इसमें उनके परिवार की अनमोल यादें सुरक्षित थीं. ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग पुलिस के इस कदम से भावुक हो उठे और पुलिस टीम को धन्यवाद देते नहीं थके.

एसपी मीणा ने की अपील: मोबाइल लौटाते समय एसपी राजेन्द्र मीणा ने कहा 'मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा अहम हिस्सा है. इस बरामदगी से हमें भी संतोष है कि हम जनता का भरोसा कायम रखने में सफल हुए. उन्होंने अपील की कि यदि किसी का मोबाइल फोन चोरी या गुम हो जाए, तो नजदीकी थाने या साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं. कोई भी व्यक्ति चाहे तो सीधे CEIR पोर्टल के माध्यम से भी गुमशुदगी दर्ज करा सकता है.