महिलाओं को 10000 की मदद 2025 में होगा गेम चेंजर! एक्सपर्ट भी मानते हैं मास्टर स्ट्रोक

एनके चौधरी कहते हैं कि फ्री में यह राशि दी जा रही है जो महिलाएं इस राशि का सदुपयोग करेंगी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें ₹200000 की और राशि दी जाएगी लेकिन वह 6 महीने के बाद इसका आंकलन करने के बाद दिया जाएगा. किसी महिला को ₹10000 राशि मिल जाए तो उसका झुकाव किस तरफ होगा आसानी से समझा जा सकता है, जो देगा उसी की तरफ होना है.

'जो पैसा देगा झुकाव उसी तरफ होगा' : बिहार के अर्थशास्त्री और पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एनके चौधरी का कहना है चुनाव से ठीक पहले ₹10000 की राशि एक करोड़ से अधिक महिलाओं को देने की तैयारी है. 75 लाख महिलाओं को राशि दे दी गई है. 3 अक्टूबर को शेष बची महिलाओं को भी राशि दी जाएगी. सबसे बड़ी बात की यह राशि सरकार को लौटाना भी नहीं है. एक तरह से महिलाओं को इस राशि से लुभाने की कोशिश है.

''नीतीश कुमार के साथ जो महिला वोटर खड़ी है उनको तोड़ने की कोशिश विपक्ष के तरफ से हो रहा है. लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे महिलाएं नीतीश कुमार के साथ इस बार भी जाएंगी. यह एक ऐसा स्लीपर सेल है जो अपने मन से वोट करती हैं. किसी की सुनती नहीं हैं. 2010 में एनडीए का शानदार प्रदर्शन हुआ उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका थी. ऐसे में नीतीश सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है यह गेम चेंजर होगा.'' - सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

सुनील पांडे कहते हैं कि महिलाओं का नीतीश सरकार पर एक तरह से विश्वास रहा है. अब नीतीश सरकार की ओर से ₹10000 की राशि स्वरोजगार के लिए दिया गया है जिससे महिलाएं स्वावलंबी बन सके. यह राशि ऋण के रूप में नहीं दिया गया है, मदद के रूप में दी गई है, जिसे रिटर्न नहीं करना है. महिला वोटर पर सबकी नजर है और कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी महिलाओं से संवाद कर रही हैं. नीतीश सरकार की ओर से जो ₹10000 की राशि दी गई है उसकी भी उन्होंने चर्चा की है.

नीतीश कुमार पर महिलाओं का रहा है विश्वास! : राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि महिलाएं पहले से ही एनडीए के साथ जुड़ी हुई हैं. कई राज्यों में महिलाओं को लेकर लिए गए फैसले और चलाई गई योजनाओं ने वहां सफलता दिलाई है. अब बिहार विधानसभा का चुनाव होना है लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में मजबूत स्थिति में है, क्योंकि पहले के चुनाव में महिलाओं का अधिक वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है.

चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 3 अक्टूबर को लाखों महिलाओं के खाते में फिर 10000 की राशि भेजी जाएगी. राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ओर से इस बड़े फैसले के कारण 2025 विधानसभा चुनाव में महिलाएं एनडीए के लिए गेम चेंजर के रूप में साबित होंगी.

''चुनाव में धनबल के सहारे वोट खरीदने का आरोप लगता रहा है. अब सरकार की तरफ से ही राशि दी जा रही है . ऐसे में चुनाव में यह राशि बड़ी संख्या में वोट में बदलेगा यह तय है. क्योंकि विपक्ष की तरफ से अभी तो वादा ही किया जा रहा है, ऐसे में महिलाएं विपक्ष पर बहुत ज्यादा विश्वास करेंगी, इसकी संभावना कम है. इसीलिए नीतीश कुमार के लिए चुनाव के समय में दी गई राशि उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है.''- एनके चौधरी, अर्थशास्त्री

प्रियंका गांधी का महिलाओं से संवाद (ETV Bharat)

जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 हजार करोड़ की राशि एक बार में भेजी है. अंजुम आरा ने कहा 2005 से जब से हमारी सरकार बनी है महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं. जो महिलाएं पहले घर की चार दिवारी के अंदर रहती थी आज आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं. सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से भी मजबूत हुई है.

महिलाओं के बीच नीतीश कुमार (ETV Bharat)

''सरकार के नए फैसले से बिहार का विकास दर नई ऊंचाई पर पहुंचेगा. डेढ़ महीने बाद चुनाव होना है ऐसे में निश्चित रूप से जो हम लोगों का लक्ष्य है 225 सीटों का उस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे.''- अंजुम आरा, प्रवक्ता, जदयू

क्या कहता है चुनाव आयोग का आंकड़ा ? :-

2014 में 26 लोकसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाले थे

2015 में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 7% अधिक वोटिंग की

2019 में 32 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाले

2020 विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं ने पुरुषों से 5% ज्यादा वोटिंग की

2020 के चुनाव में 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला था

2024 लोकसभा चुनाव में भी 7 चरणों में से 6 चरणों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक वोट डाले

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अभी 75 लाख महिलाओं को 7500 हजार करोड़ की राशि दी गई है. हम लोग बिहार कि प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को यह राशि देने का लक्ष्य लेकर चले हैं. बड़ी संख्या में महिलाएं जीविका से जुड़ रही हैं. एक करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन दिया है. जो भी पात्र महिलाएं हैं सबको सरकार ₹10000 की राशि रोजगार के लिए देगी. यही नहीं महिलाएं रोजगार शुरू कर लेंगी तो उन्हें 2 लाख की राशि और मदद की जाएगी.

''जीविका से जुड़ी हुई एक करोड़ 40 लाख महिलाओं में से अधिकांश को राशि देने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनका पहले से बैंक अकाउंट सरकार के पास है. कुछ घरों में एक से अधिक महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई है तो उसके लिए भी हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है. नीतीश सरकार तो महिलाओं को आगे लाने के लिए पहले भी बड़े फैसले लेते रही है. किसी को इस योजना में भी परेशानी नहीं होने वाली है.''- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि जब हम लोगों की सरकार महिलाओं के लिए इतना सोच रही है तो महिलाएं भी फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही वोट करेंगी. विपक्ष की ओर से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है. उन्हें भी सरकार बनाने का मौका मिला था. लंबे समय तक सरकार में रहे लेकिन महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं सोचा. जब नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता मिली तभी महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण हुआ है.

महिला रोजगार योजना के आवेदन की शर्त इस प्रकार से हैं:-

पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता-पिता जीवित न हो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल हो आवेदिका या उनके पति आयकर दाता की श्रेणी ना हो

रोजगार की सूची भी जारी की गई है, जिसमें मुख्य रूप से है:-

फल, जूस, डेयरी प्रोडक्ट की दुकान

सब्जी एवं फल की दुकान

किराना दुकान

प्लास्टिक सामग्री बर्तन की दुकान

खिलौना एवं जनरल दुकान

ऑटोमोबाइल रिपेयर दुकान

मोबाइल बिक्री मोबाइल रिचार्ज

स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी दुकान

खाद्य सामग्री दुकान

ब्यूटी पार्लर

कॉस्मेटिक कृत्रिम ज्वेलरी दुकान

कपड़ा, फुटवियर, सिलाई दुकान

बिजली उपकरण

बर्तन की दुकान

कृषि कार्य

ई रिक्शा ऑटो रिक्शा की दुकान

बकरी, मुर्गी और गोपालन

विपक्ष की जोर आजमाइश : इधर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से माई बहिन मान योजना को लेकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है. प्रियंका गांधी भी महिलाओं से संवाद कर रही हैं. कई तरह का प्रलोभन भी दे रही हैं. साथ ही नीतीश सरकार पर निशाना भी साध रही हैं. इसके अलावा प्रशांत किशोर के तरफ से भी कई वादे किये गए हैं. महिलाओं के लिए 40 सीट सुरक्षित रखने का भी वादा किया जा रहा है. यानि विपक्ष के तरफ से भी जोर आजमाइश हो रही है.

