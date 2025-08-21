पटना: बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज पटना में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पूरे बिहार से मुस्लिम समुदाय के लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं. शहर भर में इस आयोजन के लिए पोस्टर लगाए गए, कार्यक्रम बिहार के मुस्लिम समुदाय के लिए एकजुटता और गौरव का प्रतीक बना.

नीतीश कुमार की पहल: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया है और इसकी जिम्मेदारी जदयू के प्रमुख मुस्लिम नेता सलीम परवेज को सौंपी गई है. नीतीश कुमार की सलाह पर ही सलीम परवेज ने इस भव्य आयोजन का नेतृत्व किया है. यह कदम मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने और उनकी शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

नीतीश कुमार के समर्थन में मुस्लिम समुदाय (ETV Bharat)

नीतीश कुमार को मुस्लिम समुदाय का समर्थन: कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों ने नीतीश कुमार के प्रति मजबूत समर्थन जताया है. मो. शाहिद आलम का कहना है कि "नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे."

"नीतीश सरकार ने शिक्षा, विकास और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जो समुदाय के लिए लाभकारी सिद्ध हुए हैं."-मो. शाहिद आलम

2020 विधानसभा चुनाव की चर्चा: 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनमें से कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका. इस कारण मुस्लिम समुदाय में कुछ नाराजगी की बात सामने आई थी. हालांकि, आज के आयोजन में पहुंचे मदरसा शिक्षक मो. हैदर अली अंसारी ने स्पष्ट किया कि वे अब नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हैं और पुरानी नाराजगी को भुलाकर उनके नेतृत्व पर उन्होंने भरोसा जताया.

"हम लोग नीतीश कुमार के काम से बहुत खुश हैं. इस बार भी हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं."-मो. हैदर अली अंसारी, मदरसा शिक्षक

बिहार मदरसा बोर्ड का शताब्दी समारोह (ETV Bharat)

वक्फ संशोधन विधेयक पर विवाद: हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ असंतोष की बातें सामने आई थीं. पटना के गांधी मैदान में मुस्लिम संगठनों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें महागठबंधन के नेता शामिल हुए थे. उस दौरान नीतीश कुमार को सबक सिखाने की बात भी कही गई थी. माना जा रहा है कि आज का यह आयोजन उसका जवाब है, जिसमें नीतीश कुमार मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

ताकत दिखाने की रणनीति: इस कार्यक्रम को नीतीश कुमार की ओर से एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है. पूरे बिहार से मुस्लिम समुदाय को पटना बुलाकर जदयू अपनी ताकत और समर्थन प्रदर्शित करना चाहती है. आयोजन को सफल बनाने के लिए पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. संगठनात्मक स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं, ताकि यह समागम ऐतिहासिक बन सके.

पटना में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

तय होगी आगे की राह: यह आयोजन न केवल बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के 100 साल पूरे होने का उत्सव है, बल्कि नीतीश कुमार और जदयू के लिए मुस्लिम समुदाय के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का एक अवसर भी है. समुदाय के लोग इस आयोजन को एक नए युग की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं, जिसमें शिक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा.

