काशी में 100 साल से भी पुराने संगीत उत्सव की शुरुआत; विख्यात बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया ने बांधा समां - VARANASI NEWS

वाराणसी में संकट मोचन संगीत समारोह शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 17, 2025 at 9:33 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 9:54 AM IST 4 Min Read

वाराणसी: बनारस को संगीत परंपरा के लिए भी जाना जाता है. यहां के संगीत घराने की गूंज सात समंदर पार तक सुनाई देती है. बनारस की संगीत परंपरा से जुड़ा 100 साल से भी पुराना एक भव्य आयोजन बुधवार से शुरू हो गया. 101 साल पूरे कर चुके काशी के सबसे बड़े संगीत समारोह का आगाज 16 अप्रैल से संकट मोचन मंदिर में हुआ. संकट मोचन संगीत समारोह का यह 102 वां वर्ष है. काशी ही नहीं, दुनिया के फलक पर संगीत के इस महापर्व का एक विशालतम स्वरूप दिखाई देने लगा है. संकट मोचन संगीत समारोह में इस बार 45 प्रस्तुतियां होनी हैं. बांसुरी वादन से हुई शुरुआत: समारोह की पहली रात की शुरुआत पद्म विभूषण हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी वादन से हुई. उनके साथ 3 साथी कलाकार भी मौजूद रहे. संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र ने पखावज पर उनका साथ दिया. उनके विशेष अनुरोध पर वह पखावज बनाने के लिए तैयार हुए. ऐसे ही हर दिन स्थानीय के अलावा बाहर के अलग-अलग कलाकारों को भी मौका मिलता रहेगा. 100 साल से भी पुराने संगीत उत्सव की काशी में शुरुआत. (Video Credit: ETV Bharat) पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी वादन से शुरुआत: मंदिर परिसर में बनी भव्य कला विधिका में लगने वाली प्रदर्शनी की तैयारी भी पूरी हो गई है. यहां भी भक्तों की भीड़ दिखाई दी. 86 वर्ष के हरिप्रसाद चौरसिया के बांसुरी वादन के बाद जननी मुरली ने भरतनाट्यम्, पंडित राहुल शर्मा ने संतूर और अन्य कई कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी. पंडित विकास महाराज के साथ अन्य कालाकारों की भी प्रस्तुतियां देर रात तक चलती रहीं.

16 से 21 अप्रैल तक चलेगा संगीत समारोह: काशी के इस भव्य आयोजन की अपनी पुरानी परंपरा है. 16 से 21 अप्रैल तक होने वाले संगीत समारोह में इस बार 12 पद्म अवार्डी और 16 नव प्रवेशी कलाकार आमंत्रित किए गए हैं. संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र ने बताया कि यह आयोजन काशी की परंपरा का वह अद्भुत स्वरूप है, जिसे आज तक संजोकर रखा गया है. इस पुरानी परंपरा को बचाकर रखने के साथ ही इस भव्य आयोजन में आज भी भारत सहित देश के नामचीन कलाकर प्रस्तुति देने के लिए अपने मन से आते हैं. 1923 में एकदिवसीय आयोजन से संकट मोचन संगीत समारोह की शुरुआत हुई थी. 1965 में पंडित जसराज के बड़े भाई पंडित मनीराम जी यहां प्रस्तुति देने वाले पहले बाहरी कलाकार थे. 1979 में पहली बार संकट मोचन संगीत समारोह में राजन मिश्र अपने अग्रज पंडित साजन मिश्र के साथ शरीक हुए थे. 2019 तक दोनों भाई पंडित राजन-साजन मिश्र ने एक साथ प्रस्तुतियां दीं.2021 में कोरोना संक्रमण में पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया. गायन और दर्शन की अद्भुत परंपरा: 1978 में कोलकाता की कंगन बनर्जी ने संकट मोचन संगीत समारोह में गायन करने वाली पहली महिला कलाकार के रूप में अपनी प्रस्तुति दी थी. 1966 के कार्यक्रम में पंडित गोपाल मिश्रा और बीच में पंडित कृष्ण महाराज ने बैठकर मंच पर अद्भुत प्रस्तुति दी थी और उस वक्त उनके गायन और वादन से यहां लगी ट्यूबलाइट भी टूट गई थी. संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्रा का कहना है, कि संकट मोचन संगीत समारोह की परंपरा काफी पुरानी है. यहां संगीत सुनने के लिए कोई 60 साल से तो कोई 80 सालों से आ रहा है. प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए इसी बहाने लोग मंदिर से जुड़ते हैं और हनुमान जी का दर्शन भी करते हैं. यह इकलौता ऐसा आयोजन है, जहां धर्म से ऊपर संगीतकार संगीत की प्रस्तुति देने के लिए आते हैं. गुलाम अली से लेकर अनूप जलोटा और देश के कई नामचीन कलाकारों ने यहां पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं. यह भी पढ़ें: फिल्म मेकिंग अकेले व्यक्ति का नहीं, पूरी टीम का काम; तालमेल और जुनून से बनती हैं फिल्में: असीम बजाज

