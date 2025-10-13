भोपाल में ब्रिज का 100 मीटर का हिस्सा धंसा, बना खतरनाक गड्ढा, 3 अधिकारियों की टीम करेगी जांच
भोपाल-इंदौर रूट पर 100 मीटर रोड गायब, ब्रिज पर बना खतरनाक गड्ढा. साल 2020 में कांट्रेक्टर को एमपीआरडीसी कर चुकी है टर्मिनेट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 7:55 PM IST
भोपाल: राजधानी में दोपहर करीब 1 बजे भोपाल ईस्टर्न बाइपास स्थित सूखी सेवनिया आरओबी के पास अचानक सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा जमीन से 10 फीट नीचे धंस गया. गनीमत रही कि सड़क पर वाहन नहीं थे, जिससे बड़ी दुर्घटना बच गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सड़क की क्षतिग्रस्त लेन पर ट्रैफिक बंद करवा दिया. हालांकि रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ, एक लेन से ट्रैफिक संचालन हो रहा है.
एमपीआरडीसी ने बनाई थी सड़क
बता दें कि यह सड़क मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने बनाई थी. इसका निर्माण 2013 में पूरा हुआ था. इस सड़क को बने हुए 12 साल पूरे हो चुके हैं. यह सड़क नर्मदापुरम, मंडीदीप, भोपाल, सागर, जबलपुर और मंडला को जोड़ती है. यह भोपाल शहर के बाहर से ग्यारह मील और कोकता ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आगे इंदौर-भोपाल बाइपास से जुड़ती है. बता दें कि सड़क धंसने की घटना की जानकारी मिलते ही एमपीआरडीसी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं. अब सड़क को दुरुस्त करने के लिए योजना बनाई जा रही है.
क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत शुरू
एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव ने बताया कि स्टेट हाईवे में आने वाला भोपाल ईस्टर्न बाइपास पर स्थित सूखी सेवनिया आरओबी के एक तरफ की रिटेनिंग वॉल क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क का एक हिस्सा धंस गया है. घटना में किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तत्काल स्थल पर पहुंच गए. सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षतिग्रस्त क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. फिलहाल, सड़क धंसने के कारणों की जांच के साथ ही मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है.
3 अधिकारियों की जांच कमेटी गठित
भरत यादव ने बताया कि यह सड़क वर्ष 2013 में मेसर्स ट्रॉन्सट्राय प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बीओटी मॉडल के तहत बनाई गई थी. कंपनी द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन न करने पर वर्ष 2020 में उसका अनुबंध निरस्त कर दिया गया था. हालांकि इस घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच दल गठित किया है, जिसमें मुख्य अभियंता बीएस मीणा, जीएम मनोज गुप्ता तथा जीएम आरएस चंदेल सम्मिलित हैं. यह दल रिटेनिंग वॉल के धंसने के कारणों की तकनीकी जांच कर शीघ्र अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई
भरत यादव ने बताया कि इस मामले में तीन अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई गई है. जांच रिपोर्ट में यदि किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित जिम्मेदार के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
एमआरडीसी के सड़क और पुल-पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की यह पहली घटना नहीं है. करीब 3 साल पहले भोपाल नर्मदापुरम रोड एनएच-46 पर निर्मित ब्रिज का करीब 40 मीटर हिस्सा धंस गया था. जिसके बाद इस सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया था. जबकि इसको बने हुए साल भर का समय भी नहीं बीता था. हालांकि घटना के समय सड़क पर वाहन नहीं होने से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई.