भोपाल में ब्रिज का 100 मीटर का हिस्सा धंसा, बना खतरनाक गड्ढा, 3 अधिकारियों की टीम करेगी जांच

भोपाल: राजधानी में दोपहर करीब 1 बजे भोपाल ईस्टर्न बाइपास स्थित सूखी सेवनिया आरओबी के पास अचानक सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा जमीन से 10 फीट नीचे धंस गया. गनीमत रही कि सड़क पर वाहन नहीं थे, जिससे बड़ी दुर्घटना बच गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और सड़क की क्षतिग्रस्त लेन पर ट्रैफिक बंद करवा दिया. हालांकि रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ, एक लेन से ट्रैफिक संचालन हो रहा है.

एमपीआरडीसी ने बनाई थी सड़क

बता दें कि यह सड़क मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन ने बनाई थी. इसका निर्माण 2013 में पूरा हुआ था. इस सड़क को बने हुए 12 साल पूरे हो चुके हैं. यह सड़क नर्मदापुरम, मंडीदीप, भोपाल, सागर, जबलपुर और मंडला को जोड़ती है. यह भोपाल शहर के बाहर से ग्यारह मील और कोकता ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए आगे इंदौर-भोपाल बाइपास से जुड़ती है. बता दें कि सड़क धंसने की घटना की जानकारी मिलते ही एमपीआरडीसी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं. अब सड़क को दुरुस्त करने के लिए योजना बनाई जा रही है.

भोपाल में सड़क धंसी (ETV Bharat)

क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत शुरू

एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव ने बताया कि स्टेट हाईवे में आने वाला भोपाल ईस्टर्न बाइपास पर स्थित सूखी सेवनिया आरओबी के एक तरफ की रिटेनिंग वॉल क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क का एक हिस्सा धंस गया है. घटना में किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तत्काल स्थल पर पहुंच गए. सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षतिग्रस्त क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. फिलहाल, सड़क धंसने के कारणों की जांच के साथ ही मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है.