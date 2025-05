ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार के 100 दिन: जानिए दिल्ली की भाजपा सरकार ने वो कौन-कौन से काम किए, जो केजरीवाल नहीं कर पाए - 100 DAYS OF BJP GOVERNMENT IN DELHI

दिल्ली सरकार के 100 दिन ( ETV Bharat )

Published : May 31, 2025 at 3:47 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 4:01 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की भाजपा नीत रेखा गुप्ता सरकार 30 मई को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने जा रही है. सरकार ने ऐलान किया है कि 100 दिन पूरे होने के बाद 31 मई को वह अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी और लोगों को बताएगी कि उसने 100 दिन में क्या-क्या वायदे पूरे किए हैं और किन-किन वायदों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए हैं. सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर किए गए कामकाज के बारे में ईटीवी भारत ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह से बातचीत की. दिल्ली के स्वास्थ्य, परिवहन एवं इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जिस आशा और उम्मीद के साथ लोगों ने भाजपा को दिल्ली की सत्ता सौंपी उस उम्मीद और विश्वास को बनाए रखते हुए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है. शपथ ग्रहण होने के दिन से ही हमारी सरकार कामकाज में जुट गई थी. हमारी सरकार ने 100 दिन के एजेंडे को लेकर के कामकाज को शुरू किया. इन 100 दिनों के अंदर हमारी सरकार ने तुरंत शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का जो वायदा लोगों से किया गया था उसको पूरा किया. कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही योजना को लागू करने का प्रस्ताव पास किया. दिल्ली सरकार के 100 दिन (ETV Bharat) दिल्ली की बीजेपी सरकार के 100 दिनों के वादे (ETV Bharat)

