यात्रीगण ध्यान दें! चंडीगढ़ में 100 बसों का परिचालन होगा बंद, यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें - 100 BUSES WILL BE SHUT DOWN

शहर में 100 बसों का परिचालन होगा बंद ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 15, 2025 at 8:07 PM IST 3 Min Read

चंडीगढ़: प्रदूषण और परिवहन विभाग के मानकों पर अनफिट बसों को जल ही चंडीगढ़ की सड़कों पर नहीं दिखेंगी. चंडीगढ़ ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग (CTU) की ओर इसकी तैयारी चल रही है. सीटीयू की ओर से डीजल से चलने वाली 100 बसों का परिचालन बंद किया जाएगा. इन बसों की लंबाई 12 मीटर है. सीटीयू प्रशासन के अनुसार नवंबर 2025 से इन बसों का परिचालन बंद हो सकता है. 70 फीसदी लोग सीटीयू बसों में सफर करना करते हैं पसंदः चंडीगढ़ ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग की जिन बसों को हटाने का निर्णय लिया गया है, ये बसें ज्यादातर चंडीगढ़ शहर से बाहर जाती है. मुख्य रूप ये बसें पंचकूला और मोहाली रूट पर चलाई जाती है. वहीं चंडीगढ़ आने वाले 70 प्रतिशत लोग सीटीयू बस में ही सफर करना पसंद करते है. बता दें कि चंडीगढ़ शहर में काम करने के लिए आसपास के शहरों के लोग सीटीयू बस से शहर पहुंचते हैं. वहीं सीटीयू की बसें शहर के अंदर चलने के साथ-साथ मोहाली-पंचकूला यानी ट्राइसिटी के अंदर 20 से 30 किलोमीटर का सफर तय करती है. केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है नई बसों का प्रस्तावः सीटीयू प्रशासन की ओर से जिन बसों को नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है. उनके स्थान पर 100 नई इलेक्ट्रिक बसें लाने का प्रस्ताव है. चंडीगढ़ प्रशासक की ओर से नई बसों का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया है, जिस पर अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है.

शहर के बजाय बाहरी रूट पर ज्यादा पैसेंजर होते हैंः दूसरी ओर सीटीयू के ड्राइवरों और कंडक्टरों का कहना है कि सीटीयू में सफर करने वाली सवारियां ज्यादातर मोहाली और पंचकूला की तरफ से आती है. शहर में चलने वाली बसों में सवारी उतनी नहीं होती जितनी शहर से बाहर जाने वाली बसों में होती है. अगर पुरानी बसों को हटाने से पहले नई बसें नहीं आती हैं तो सबसे ज्यादा आम लोगों को परेशानी होगी. वहीं सीटीयू के आय पर भी सीधा असर पड़ेगा. 12 मीटर की सिर्फ 39 बसों रह जायेंगीः इस समय चंडीगढ़ सीटीयू के पास लोकल और ट्राई सिटी में चलने वाली 437 बसें हैं. इनमें से 298 बसें 9 मीटर लंबी है. जबकि 12 मीटर लंबी 139 बसें हैं, जिनमें एक समय में 80 से ज्यादा लोग एक साथ सफर कर सकते हैं. वहीं अगर 100 बसों को खेमे से निकाल दिया जाएगा तो सीटीयू चंडीगढ़ के पास 12 मीटर की सिर्फ 39 बसों रह जाएंगी. होम मिनिस्ट्री की सहमति का इंतजारः चंडीगढ़ ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग के निदेशक प्रधुमन सिंह ने कहा कि 'केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ को इन 100 बसों के मुद्दे पर एनओसी दे दी है. वहीं होम मिनिस्ट्री की ओर से फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट से मंजूरी के बाद फाइनल अप्रूवल दिया जाएगा, जिसके लिए सीटीयू इंतजार कर रहा है.'

