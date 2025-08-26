ETV Bharat / state

बिजली के पोल में उतरा करंट, चपेट में आकर बच्ची की मौत, छोटी बहन झुलसी - POWER DEPARTMENT NEGLIGENCE

भरतपुर में बिजली पोल से करंट लगने से 10 वर्षीय हेमलता की मौत, बहन घायल। परिजनों ने मुआवज़ा मांगकर सड़क जाम कर किया विरोध

करंट से मौत
करंट से मौत (फोटो ईटीवी भारत भरतपुर)
Published : August 26, 2025 at 10:12 PM IST

भरतपुर. शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अनाह गेट (कोली बस्ती) में मंगलवार शाम करंट लगने से एक दस वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि उसकी छोटी बहन गंभीर रूप से झुलस गई. दोनों बहनें बाजार से सामान लेने जा रही थीं. रास्ते में सड़क किनारे लगे एक बिजली पोल के संपर्क में आते ही दोनों करंट की चपेट में आ गईं. आसपास मौजूद लोग और परिजन तत्काल उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हेमलता को मृत घोषित कर दिया. दिव्या का उपचार आरबीएम अस्पताल में जारी है.

सीओ सिटी पंकज ने बताया कि मंगलवार शाम दो बच्चियों को करंट लगने की घटना हुई थी, जिसमें हेमलता नामक बच्ची की मौत हो गई. परिजन मुआवज़े की मांग कर रहे हैं. घटना की जांच के बाद जो भी न्यायोचित होगा, वो किया जाएगा. जांच में हादसे के कारणों जैसे पोल में लीकेज या तारों में ख़राबी की पड़ताल की जाएगी उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

घटना कैसे हुई : पिता लाला राम ने बताया कि मंगलवार शाम के समय दोनों बच्चियां घर से निकली थीं. अनाह गेट के पास सड़क किनारे मौजूद बिजली के पोल के संपर्क में आते ही उन्हें तेज झटका लगा और वे घायल होकर गिर पड़ीं. स्थानीय लोगों और परिजनों ने तुरंत बचाव कार्य करते हुए दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 10 साल की हेमलता को बचाया नहीं जा सका.

विरोध और सड़क जाम : दर्दनाक हादसे के बाद शोकग्रस्त परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. अनाह गेट क्षेत्र में लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन और बिजली कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की. सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की. लम्बे समय तक जाम रहने से यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए सड़क से भीड़ हटवाई और आवागमन सामान्य कराया. मृतका के पिता लाला राम ने बिजली कंपनी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि खुले करंट और ख़राब पोल-लाइनें लोगों की जान के लिए खतरा बनी हुई हैं. उन्होंने दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई और परिवार को मुआवज़ा देने की मांग उठाई है.

