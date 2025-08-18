बरेली: जिले के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में 10 लाख की फिरौती के लिए ममेरे भाई ने 10 साल के मासूम छात्र का अपहरण कर जंगल में ले जाकर ब्लेड से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी. किसी को शक न हो, इसलिए परिजनों के साथ मासूम की तलाश भी करता रहा. आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से मासूम का शव बरामद कर लिया है. वहीं, जब हत्या में इस्तेमाल ब्लेड को बरामद करने के दौरान पुलिस टीम से आरोपी की मुठभेड़ हो गई. पुलिस की गोलियां दोनों पैरों में लगने से घायल हो गया.

एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक, फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के टीटोली गांव का रहने वाला 10 साल का आहिल थर्ड क्लास में गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता था. साहिल के पिता पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीद-फरोख्त का कारोबार करते हैं. छात्र आहिल रविवार शाम 5:00 बजे घर से लापता हो गया था. जिसके बाद घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन नहीं मिला. काफी तलाशने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो परिजनों ने फतेहगंज थाने में शिकायत दी थी.

परिजनों के साथ घूमता रहा आरोपीः पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर आहिल की तलाश शुरू कर दी. इसी दौरान आहिल के पिता शेखावत के मोबाइल पर 10 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज आया. जब फतेहगंज थाने की पुलिस ने फिरौती के आए मैसेज के नंबर और सीसीटीवी के आधार पर तलाश की तो वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि आहिल के मेमेरे भाई वसीम का निकला. इसके बाद पुलिस ने वसीम को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो जो खौफनाक कहानी सामने आई, उसे सुनकर पुलिस हैरान रह गई.



पिज्जा खिलाने के बहाने किया अपहरणः एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आरोपी वसीम रविवार को अपने ममेरे भाई छात्र आहिल को पिज़्ज़ा खिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था. इसके बाद जंगल में ले जाकर आहिल की ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी. इसके बाद 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए उसके पिता को व्हाट्सएप मैसेज कर मांग की. परिजन इरशाद अहमद ने बताया कि जब रविवार की शाम आहिल की तलाश की जा रही थी तो वसीम भी लगातार लगा रहा, ताकि किसी को शक न हो. अपने मोबाइल से मृतक के पिता को फिरौती के लिए मैसेज भी करता रहा.

सीसीटीवी से खुला राजः एसपी ने बताया कि फतेहगंज पश्चिमी थाने की पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 10 साल का बच्चा गायब है. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश में टीमों को लगाया गया. इसी दौरान एक अज्ञात मोबाइल नंबर से 10 लाख रुपए मांग की एक कॉल उसके पिता के पास आई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और सीसीटीवी के आधार पर मुकदमा दर्ज करने वाले शेखावत के सगे भांजे वसीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

पूछताछ में वसीम ने बताया कि योजना के तहत आहिल का अपहरण कर हत्या की घटना को अंजाम दिया. आरोपी का प्लान यह था कि उसके मामा के पास काफी पैसा है और वह अपना लकड़ी का काम शुरू करना चाहता था. इसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता थी, इसीलिए इसने अपने मामा के बेटे का अपहरण करके 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी, लेकिन शाम को ही बच्चे को मार दिया था. आरोपी की निशानदेही पर बच्चे की लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है.

पुलिस ने दोनों पैरों में मारी गोलीः एसपी ने बताया कि घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और ब्लेड को बरामद करने के दौरान आरोपी वसीम ने बाइक में रखा तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से वसीम घायल हो गया. वसीम के दोनों पैरों में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एक सप्ताह पहले लिया था नया सिमः वसीम ने मीडियो को बताया कि उसे 10 लाख रुपए की जरूरत थी. उसके लिए उसने लगभग 7-8 दिन पहले एक नया सिम खरीदा था और फिर योजना बनाकर पिज़्ज़ा खिलाने के बहाने अपने मामा के बेटे आहिल को साथ लेकर गया. जंगल में ले जाकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी. हत्या के दौरान आहिल "भाई-भाई" कहकर छोड़ देने की रहम की भी मांग करता रहा.

इसे भी पढ़ें- 8 माह पहले गर्लफ्रेंड को गैंगस्टर ने छेड़ा तो ब्वॉयफ्रेंड का खून खौला, हत्या कर शव बोरी में फेंक आया था