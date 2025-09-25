कुशीनगर में 5 साल की मासूम से 10 साल के लड़के ने किया रेप, पांचवीं का छात्र है आरोपी, पुलिस ने हिरासत में लिया
पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है. पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया है.
कुशीनगर : कप्तानगंज थानाक्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है. इस घटना को किसी और ने नहीं, बल्कि 10 साल के बच्चे ने अंजाम दिया है. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है. आरोपी कक्षा पांचवीं में पढ़ता है.
वारदात बुधवार की है. महिला अपनी 5 साल की बच्ची और बेटे के साथ किराए के मकान में रहती है. पीड़िता की मां ने बताया- दोपहर में बारिश हो रही थी. छोटी बेटी घर में खेल रही थी. उसके साथ पड़ोस में रहने वाला बच्चा भी खेल रहा था. दोनों को खेलता छोड़कर बेटे को लेने मदरसा गई थी.
मदरसे से बेटे को लेकर घर पहुंची तो बेटी रो रही थी. पूछने पर बताया कि उसके साथ आरोपी ने गलत काम किया है. बताया कि खेलने के बहाने घर में लेकर चला गया और दरवाजा बंदकर उसके साथ गलत काम किया.
पीड़िता की मां ने बताया, आरोपी से पूछा तो पहले तो कुछ नहीं बताया. जब थप्पड़ मारा तब बताया कि बच्ची के साथ गलत काम किया है. आरोपी को पकड़कर उसके घर ले गई और परिजनों से शिकायत की. इसके बाद बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और पूरी बात बताई. आरोपी का परिवार किराए के कमरे में रहता है.
एसएचओ कप्तानगंज ने बताया, पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को हिरासत में लिया गया है. पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है. बच्ची के पिता हैदराबाद में मजदूरी करते हैं.
