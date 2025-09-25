ETV Bharat / state

कुशीनगर में 5 साल की मासूम से 10 साल के लड़के ने किया रेप, पांचवीं का छात्र है आरोपी, पुलिस ने हिरासत में लिया

कुशीनगर : कप्तानगंज थानाक्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है. इस घटना को किसी और ने नहीं, बल्कि 10 साल के बच्चे ने अंजाम दिया है. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है. आरोपी कक्षा पांचवीं में पढ़ता है.

वारदात बुधवार की है. महिला अपनी 5 साल की बच्ची और बेटे के साथ किराए के मकान में रहती है. पीड़िता की मां ने बताया- दोपहर में बारिश हो रही थी. छोटी बेटी घर में खेल रही थी. उसके साथ पड़ोस में रहने वाला बच्चा भी खेल रहा था. दोनों को खेलता छोड़कर बेटे को लेने मदरसा गई थी.

मदरसे से बेटे को लेकर घर पहुंची तो बेटी रो रही थी. पूछने पर बताया कि उसके साथ आरोपी ने गलत काम किया है. बताया कि खेलने के बहाने घर में लेकर चला गया और दरवाजा बंदकर उसके साथ गलत काम किया.