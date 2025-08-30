फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बार फिर कमाल कर दिया है. डॉक्टरों ने गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ के भीतर ही जटिल सर्जरी के जरिए बचाया है. डॉक्टर सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर निधि ने बताया कि 'गर्भ में बच्चे के लंग्स में पानी भर गया था. इस तरह का केस मेडिकल साइंस में काफी कम मिलता है. मेडिकल साइंस के अनुसार 20-25 हजार बच्चों में से किसी एक में इस तरह की मेडिकल समस्याएं होती है. जन्म के बाद अब बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित है. बच्चे के जन्म को कई सप्ताह बीत चुका है. वर्तमान में दोनों नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं.'

गर्भ में ट्यूब के जरिए बच्चे के फेफड़े से पानी निकालाः सीनियर कंसल्टेंट डॉ. निधि ने बताया कि 'जिस बच्चे को फेफड़ों में पानी था, जब वह पैदा हुआ तो मेरी ही ड्यूटी लगी हुई थी. जैसे ही वह बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले हमने बच्चे का चेकअप किया तो बच्चा ठीक था लेकिन थोड़ा बहुत पानी फेफड़ों के आसपास मौजूद था. इसके बाद हमने बच्चे को वेंटिलेटर पर डाला और फेफड़ों से पानी निकालने के लिए एक ट्यूब भी डाला और ट्यूब के जरिए उस पानी को निकाला गया. उसके कुछ दिन बाद हमने बच्चे को स्पेशल इंजेक्शन लगाना शुरू किया. बच्चे को स्पेशल दूध देना शुरू किया गया. इस तरह से बच्चा पूरी तरह से ठीक हुआ. अब वह बच्चा पूरी तरह से ठीक है. इस तरह का केस 10 हजार से 25 हजार बच्चों में किसी एक में देखने को मिलता है.'

अमृता हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कमाल (Etv Bharat)

क्या बोली 'शंट' की मम्मीः मां बनी शालिनी ने बताया कि ' जब मेरा बच्चा मेरे गर्भ में था तो इसके फेफड़े के चारों तरफ पानी भर गया था और डॉक्टर ने गर्भ के अंदर ही बच्चे का ऑपरेशन करके उस पानी को निकाला. बच्चे के शरीर में एक शंट डाला जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी. डॉक्टर के साथ, मुझे भी टेंशन हो रही थी कि मेरा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं लेकिन डॉक्टरों की टीम ने चुनौतीपुर ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया. हालांकि शंट डालने की वजह से बच्चा थोड़ा जल्दी पैदा हुआ लेकिन अब बच्चा मेरा पूरी तरह से ठीक है.'

अमृता हॉस्पिटल में सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों के साथ परिजन (Etv Bharat)

गर्भ में ऑपरेशन एक नहीं 2 जान बचाना चुनौतीः ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान अमृता हॉस्पिटल की एचओडी फेटल मेडिसिन डॉ. रीमा भट्ट ने बताया कि 'इस तरह के ट्रीटमेंट में हमें काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बात एक जान की नहीं दो जान की होती है. इसीलिए इस तरह के ट्रीटमेंट को लेकर हमारी एक पूरी टीम होती है जो बहुत ही सावधानी के साथ इस तरह के जटिल ऑपरेशन को अंजाम देती है. हालांकि ऐसे मामले बहुत कम आते हैं. महीने-दो-महीने में कोई एक पेशेंट हमारे पास आता है.'

जन्म के बाद बच्चा (Etv Bharat)

गर्भ के 28वें हफ्ते में करना पड़ा ऑपरेशनः डॉ. रीमा भट्ट ने बताया कि 'हमारे पास इसी तरह की एक गर्भवती पेशेंट आई जिसका हमने चेकअप किया तो वह 23 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी. चेकअप में हमने देखा कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है. उस बच्चे के फेफड़ों के चारों तरफ भारी मात्रा में तरल पदार्थ (पानी)भर गया था जिसे निकालना जरूरी था. अगर उस पानी को नहीं निकाला जाता तो शायद बच्चा मां के गर्भ में सरवाइव नहीं कर पाता. इसी वजह से 28वें हफ्ते में हमें ऑपरेशन करना पड़ा.'

अमृता हॉस्पिटल में सफल ऑपरेशन के बाद बच्चों के परिजनों के साथ डॉक्टर (Etv Bharat)

जानें, क्यों बच्चे का नाम पड़ा शंटः डॉ. रीमा भट्ट ने बताया कि 'ऑपरेशन के जरिए हमने गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में शंट डाला और पानी को बाहर निकाला, जो एक बहुत बड़ी चुनौती पूर्ण ऑपरेशन रहा. अब वह बच्चा धरती पर आ चुका है. बच्चा माता-पिता दोनों स्वस्थ हैं और उस बच्चे का नाम भी हमने शंट रखा है. शंट नाम रखने के पीछे का कारण है की मां के गर्भ में ही बच्चे में शंट डाला गया था.'

बच्चे का ऑपरेशन करती डॉक्टरों की टीम (Etv Bharat)

गर्भ में 21वें हफ्ते में हाइड्रॉप्स फेटेलिस पता चलाः डॉ. रीमा भट्ट ने बताया कि हमारे पास एक ऐसी पेशेंट आई जिसे बच्चा नहीं हो रहा था. इसके बाद उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया और जब वह आईवीएफ के जरिए प्रेग्नेंट हुई तो 21 वे हफ्ते में ही गर्भ में पल रहे बच्चे को हाइड्रॉप्स फीटेलिस बीमारी थी यह एक ऐसी दुर्लभ बीमारी होती है, जो एक ट्यूमर बना देता है. वह ट्यूमर पेट में पल रहे बच्चे से खून चूस लेता है और इस केस में भी ऐसा हो रहा था बच्चे का खून लगातार वह ट्यूमर चूस रहा था. इसके बाद हमने एक जटिल ऑपरेशन करने का फैसला लिया. हमने गर्भ के अंदर ही पहले बच्चे के शरीर से उस ट्यूमर को हटाया. इसके बाद बच्चा एकदम तंदुरुस्त पैदा हुआ.

अमृता हॉस्पिटल में सफल ऑपरेशन के बच्चों के परिजनों के साथ डॉक्टर (Etv Bharat)

गर्भ में 3-4 प्रतिशत बच्चों में सीरियस बीमारीः डॉ. रीमा भट्ट ने बताया कि 3 से 4% गर्भ में पल रहे बच्चों को कोई सीरियस बीमारी होती है. इसके अलावा 11% बच्चों में माइनर प्रॉब्लम आती है. 20% में छोटी-छोटी प्रॉब्लम आ सकती है.

नॉर्थ इंडिया में ऐसे ऑपरेशन की सुविधा काफी कमः आपको बता दें इस तरह का जटिल ऑपरेशन करने की सुविधा साउथ में काफी जगह पर अवेलेबल है लेकिन वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कुछ चुनिंदा जगहों पर ही इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है. बात हरियाणा की करें तो फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ऐसे जटिल ऑपरेशन को कर दिखाया है.