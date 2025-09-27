ETV Bharat / state

यूपी में 10 हजार महिलाएं ओवरी कैंसर से पीड़ित, डॉक्टर बोले- पेट में गैस-सूजन, भूख में कमी को नजरअंदाज न करें

लखनऊ : यूपी में करीब 10 हजार महिलाएं ओवरी के कैंसर से मुकाबला कर रही हैं. 75 से 80 में एक महिला को ओवरी के कैंसर की आशंका रहती है. जिन महिलाओं के पेट में गैस, सूजन, भूख में कमी व वजन घटना या बार-बार यूरीन की दिक्कत है, उन्हें संजीदा रहने की जरूरत है. यह ओवरी (अंडाशय) की गंभीर बीमारी के लक्षण हैं. ओवरी का कैंसर भी हो सकता है. लिहाजा लक्षण नजर आने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें. इसमें कोताही सेहत पर भारी पड़ सकती है.

यह सलाह केजीएमयू सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. विजय कुमार ने दी. वह शनिवार को शताब्दी भवन के तीसरे तल पर आयोजित जागरुकता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.

महिलाएं छिपाती हैं बीमारी : सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग के डॉ. नसीम अख्तर ने कहा कि ने शर्म और झिझक की वजह से महिलाएं बीमारी छिपाती हैं. यही वजह है कि 20 से 30 प्रतिशत महिलाएं पहली व दूसरी स्टेज में अस्पताल आ रही हैं. करीब 70 फीसदी महिलाएं तीसरे या चौथे स्टेज में अस्पताल आ रही हैं. उन्होंने कहा कि कैंसर को इलाज व हौसले से हराया जा सकता है.

बीच में इलाज छोड़ना घातक : डॉ. नसीम ने कहा कि छह से आठ माह के इलाज के बाद काफी मरीज सामान्य जीवन जीने लगते हैं. लेकिन डॉक्टर की सलाह पर पूरे इलाज की जरूरत है. बीच में इलाज छोड़ना घातक है. इलाज पूरा होने के बाद शुरुआत में तीन-तीन माह पर डॉक्टर की सलाह लें. उसके बाद हर छह माह में फालोअप जरूरी है. इस दौरान डॉक्टर की सलाह पर जरूरी जांच कराएं.