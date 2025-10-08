ETV Bharat / state

गुरुग्राम में फिर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम, बारिश के बाद दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर बिगड़े हालात, घंटों फंसे रहे लोग

ऑफिस टाइम में बारिश ने बढ़ाई परेशानी: बारिश का समय ऐसा था जब ज्यादातर लोग दफ्तरों से घर लौट रहे थे. ऐसे में जाम की स्थिति और गंभीर हो गई. महिपालपुर से लेकर इफको चौक तक करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. सामान्य दिनों में 30 से 40 मिनट का सफर इस दिन 2 घंटे से ज्यादा का हो गया. कई कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें घर पहुंचने में दोगुना समय लगा. ट्रैफिक की यह स्थिति आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई.

गुरुग्राम: मंगलवार शाम हुई तेज बारिश ने दिल्ली-गुरुग्राम रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया. दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर से लेकर इफको चौक तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. बारिश के कारण जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई. कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं, जिससे जाम और भी गंभीर हो गया. इस दौरान हजारों लोग वाहनों में घंटों फंसे रहे और ट्रैफिक का कोई ठोस समाधान नजर नहीं आया.

प्रमुख चौराहों पर वाहन रेंगते नजर आए: इफको चौक, शंकर चौक, सिकंदरपुर और राजीव चौक जैसे अहम स्थानों पर वाहन बेहद धीमी गति से आगे बढ़ते दिखाई दिए. बारिश के चलते सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार वाहनों को निकालने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन बारिश और बढ़ती भीड़ के आगे वे भी लाचार दिखे. कई जगहों पर रेड लाइट पर ट्रैफिक नियंत्रित करने में भी मुश्किलें आईं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने साझा किए हालात: जाम से परेशान लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया. ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाम और जलभराव की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए. कुछ यूजर्स ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में ट्रैफिक का हाल साझा किया. साफ था कि शहर की सड़कों की हालत किसी आपदा से कम नहीं थी. बारिश से राहत की उम्मीद रखने वाले लोग अब इससे परेशान हो गए हैं.

निचले इलाकों में जलभराव, शाम का सफर हुआ मुश्किल: बारिश के बाद दिल्ली-गुरुग्राम के निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया. इससे ना सिर्फ ट्रैफिक जाम बढ़ा, बल्कि वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई टू-व्हीलर बीच रास्ते में बंद हो गए और लोग उन्हें धक्का लगाकर ले जाते दिखे. शहरवासियों के लिए यह शाम राहत की बजाय आफत बन गई. जहां एक तरफ मौसम सुहावना हुआ, वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक ने लोगों की परीक्षा ले ली. जाम की सूचना मिलने पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और जाम खुलवाया. फिलहाल दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर स्थिति सामान्य बनी हुई है.

