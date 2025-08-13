ETV Bharat / state

महिला के पेट का बढ़ता जा रहा था आकार, ऑपरेशन के बाद परिजन हैरान - 10 KG OVARIAN CYST

मधेपुरा में एक महिला लंबे समय से पेट दर्द से परेशान थी और उसके पेट का आकार धीरे-धीरे बढ़ रहा था. पढ़ें पूरी खबर.

10 kg ovarian cyst
महिला के पेट से निकला 10 किलो का मांस का गांठ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2025 at 11:22 AM IST

मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (JNKTMCH) में मंगलवार (12 अगस्त) को एक महिला के पेट से करीब 10 किलोग्राम वजन का मांस का गांठ (ओवेरियन सिस्ट) निकाला गया. बताया जाता है कि सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के भालोपुर निवासी संदीप कुमार मंडल की पत्नी सुनीता देवी (23 वर्षीय) लंबे समय से पेट दर्द से परेशान थी. लगभग 3 महीने पहले उन्हें असहनीय पेट दर्द की शिकायत हुई और उनके पेट का आकार धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था.

काफी समय तक नहीं पकड़ में आया मर्ज: सुपौल में कई डॉक्टरों से संपर्क करने के बाद भी महिला की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था.परिजन उसे सुपौल के निजी अस्पताल में भी लेकर गए, लेकिन वहां भी कोई सुधार नहीं हुआ. उसके बाद फिर सिमराही में महिला को दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया. वहां जांच में पता चला कि पेट में मांस बढ़ रहा है.

महिला के पेट से निकाला गया 10 किलो का गांठ (ETV Bharat)

पेट से निकाला गया 10 किलो का गांठ: इसके बाद सुनीता देवी को JNKTMCH के डॉक्टर को दिखाया गया. सीटी स्कैन के बाद यहां ऑपरेशन करवाने की सलाह दी गई. मंगलवार को सर्जन डॉ. कर्नल रविशंकर लाल के नेतृत्व में महिला का सफल ऑपरेशन किया गया. डॉक्टर ने बताया कि यह गांठ मरीज को बहुत दिनों से था, लेकिन डेढ़ साल पहले उसे पता चला कि उसका पेट बड़ा हो रहा है. 10 किलो का मांस का गांठ देख परिजनों के होश उड़ गए.

"वह जो भी खाना खाती थी, उसके शरीर में नहीं लगता था. सीटी स्कैन के बाद पता चला कि उसके पेट मांस का बड़ा गांठ है. महिला को यूट्रस के बगल में दो ओवरी होता है. यह ओवरी का सिस्ट था, जिसके कारण पेट बड़ा हो रहा था. यह महिला सुपौल सदर अस्पताल से रेफर होकर यहां आई थी. आते ही ऑपरेशन से पहले की सभी प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद मंगलवार को सर्जरी की गयी."- डॉ. कर्नल रविशंकर लाल, सर्जन

कैंसर की आशंका: सर्जन डॉ. कनल रविशंकर लाल ने बताया कि पेट में मांस का गांठ बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. अब हिस्टोपेथिकल जांच होगी. इसके बाद हो सकता है कि यह कैंसर भी सकता है या कैंसर नहीं भी हो सकता है. वह कैंसर वाला गांठ होगा तो इसका कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी किया जाएगा.

महिला के ससुर का बयान: महिला के ससुर कुशेश्वर मंडल ने बताया कि वह इससे काफी परेशान थी. दो माह से अलग-अलग जगह हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे थे. JNKT मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज हो गया.

"पहले हमें पता नहीं चला. दो महीने पहले सुपौल में जांच कराए लेकिन परेशानी जस की तस बनी रही. सारे जांच करने के बाद मेडिकल भेजा गया है. पेशेंट अभी ठीक है."- कुशेश्वर मंडल, महिला के ससुर

ओवेरियन सिस्ट क्या होता है?: जिस तरह से गांठ तरल पदार्थ से भरी एक थैलीनुमा आकृति होती है, उसी तरह से अंडाशय में विकसित होने वाली गांठ भी तरल से भरी एक थैली होती है. जो दोनों या एक अंडाशय में विकसित हो सकती है.ओवरी का मतलब एक तरल पदार्थ से भरी थैली होती है और सिस्ट का मतलब गांठ होता है.जब तक सिस्ट या गांठ एक बड़ा आकार ना ले ले., तब तक अंडाशय में गांठ बनने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं.

