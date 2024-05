ETV Bharat / state

केजीएमयू में सैंपलों की जांच के दौरान 10 जूनियर रेजिडेंट की तबीयत बिगड़ी, जांच कमेटी पर उठे सवाल - KGMU Formalin Reaction

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 10, 2024, 8:36 AM IST | Updated : May 10, 2024, 8:42 AM IST

केजीएमयू की पैथालाॅजी में रीएक्शन. ( Etv Bharat )

Last Updated : May 10, 2024, 8:42 AM IST