बिहार में बाढ़ के बीच दिखा विशाल घड़ियाल, मची अफरा-तफरी - CROCODILE IN GANDAK RIVER

वैशाली में गंडक नदी में 10 फीट लंबा घड़ियाल देखा गया है. जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

CROCODILE IN GANDAK RIVER
गंडक नदी में 10 फीट लंबा घड़ियाल दिखा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2025 at 11:16 AM IST

वैशाली: बिहार में एक तरफ बाढ़ से हाहाकार मची हुई है. इसी बीच वैशाली जिले के लालगंज में गंडक नदी के किनारे एक विशालकाय घड़ियाल देखा गया है. जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है. घड़ियाल की लंबाई 10 फीट है.

सावधानी बरतें लोग: विशाल घड़ियाल को देखते ही बांध पर मौजूद जल संसाधन विभाग के एसडीओ जनार्दन सिंह, मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय और वहां काम कर रहे मजदूर घबरा गए. इस घटना के बाद प्रशासन ने नदी के आसपास के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

गंडक नदी में आये दिन होते हैं हादसे: मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे नदी में स्नान करते समय विशेष सावधानी बरतें और अकेले नदी के पास जाने से बचें. उन्होंने कहा कि लालगंज गंडक नदी में आये दिन स्नान करने के दौरान व्यक्ति डूब जाता है.

घड़ियाल का शिकार होने की आशंका: डूबने के बाद उक्त व्यक्ति की काफी खोजबीन की जाती है, लेकिन उक्त व्यक्ति को बरामद नहीं किया जाता है. ऐसे में आशंका होती है कि कहीं वो घड़ियाल का शिकार तो नहीं बन गया है.

बिहार में बाढ़ का कहर: बता दें कि बिहार में भारी बारिश होने के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है. जिससे पटना, बक्सर और बेगूसराय जिला समेत कई जिलों में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है. लोगों के घर गंगा में समा गए हैं. पूरे राज्य में अभी तक बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है. 12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं.

''लालगंज गंडक नदी में तीन चार साल से अक्सर घड़ियाल देखे जाते हैं. जिससे यहां के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है''. -स्थानीय निवासी

भागलपुर में घड़ियाल ने 5 लोगों पर किया हमला: इससे पहले भागलपुर में घड़ियाल ने 5 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया है. ये हमला तब हुआ जब सभी लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए रहे थे, तभी घड़ियाल ने जबड़ों से पैर पकड़ लिए.

