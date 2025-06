ETV Bharat / state

बारिश शुरू होते ही कोटा में मगरमच्छ की एंट्री, 10 फीट के क्रोकोडाइल की सड़क पर चहल कदमी - CROCODILE RESCUED

क्रोकोडाइल की सड़क पर चहल कदमी ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 24, 2025 at 9:31 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 9:52 AM IST 2 Min Read

कोटा : शहर में बारिश के साथ ही मगरमच्छों की चहल-कदमी फिर से शुरू हो गई है. ताजा मामला थेकड़ा अंडरपास का है, जहां एक 10 फीट लंबा और करीब 180 किलो वजनी मगरमच्छ दिखाई दिया. कोटा शहर को क्रोकोडाइल सिटी भी कहा जा सकता है, यहां पर हर गली मोहल्ले और वाटर बॉडी के नजदीक मगरमच्छों की आवाजाही देखी जाती है. बारिश के बाद बाहर आ जाते हैं मगरमच्छ : बड़ी तादाद में मगरमच्छ कोटा के तालाब नदी और नालों में मौजूद है. जहां अच्छी तरह से सरवाइव भी कर रहे हैं. बारिश होते ही यह मगरमच्छ पानी के बहाव से बचने के लिए वाटर बॉडी से बाहर आ जाते हैं और आसपास के सड़कों और किनारो पर चहल कदमी यह करते नजर आते हैं. बारिश और सर्दी के सीजन में यह नजर आना आम बात होती है, अब जैसे ही बारिश शुरू हुई एक 10 फीट लंबा मगरमच्छ शहर के थेकड़ा अंडरपास के नीचे पहुंच गया. जहां पर लोगों ने इसे देखा और उसकी सूचना वन विभाग को दी. जिसके बाद वनकर्मी वीरेंद्र सिंह हाड़ा के नेतृत्व में आधा दर्जन सदस्य पहुंचे जिन्होंने इस मगरमच्छ को रेस्क्यू किया. कोटा में 10 फीट लंबा मगरमच्छ मिला (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

पढ़ें: शादी से लौटे तो चौंक गया पूरा परिवार, घर में बैठा था मगरमच्छ वीरेंद्र सिंह हाड़ा का कहना है कि 80 फीट के नीचे खेड़ा रेलवे ट्रैक और सड़क के बीच वाली जगह पर यह मौजूद था. इसका वजन करीब 180 किलो और लम्बी 10 फीट है, जिसे बड़ी मशक्कत कर काबू में किया गया. इसे कैंटर में डालकर मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय किशोरपुरा ले जाया गया जहां पर चंबल नदी में रिलीज किया गया है. नहर के नजदीक नजर आया क्रोकोडाइल : जिस जगह यह मगरमच्छ पकड़ में आया है, करीब 800 मीटर बजरंग नगर नहर के नजदीक भी एक साढे चार फीट लंबा मगरमच्छ तीन दिन पहले नजर आया था. रात में यह मगरमच्छ सड़क क्रॉस कर रहा था, इस दौरान राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया. हालांकि मगरमच्छ स्वतः ही नहर में लौट गया था.

Last Updated : June 24, 2025 at 9:52 AM IST