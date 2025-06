ETV Bharat / state

जिसे समझ रहे थे सूखी लकड़ी वह निकला 10 फीट का विशालकाय मगरमच्छ, दहशत - CROCODILE FOUND AMBAH DISTRICT

फॉरेस्ट टीम ने किया 10 फीट लंबे मगरच्छ का रेस्क्यू ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 29, 2025 at 11:17 AM IST | Updated : June 29, 2025 at 11:25 AM IST 2 Min Read

मुरैना: चंबल नदी का जलस्तर बढ़ते ही उसमें पलने वाले मगरमच्छ अब निकलकर गांवों में घुसने लगे हैं. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने शनिवार की दोपहर सुखध्यान का पुरा गांव में 10 फीट लंबे मगरच्छ का 5 घंटे तक रेस्क्यू किया. मगरमच्छ को रस्सियों से बांधा और उसे पुनः सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ दिया. मामला अम्बाह जनपद का बताया गया है. गांव में मगरमच्छ घुसने की खबर लगते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई. सुखध्यान के पुरा गांव में घुस आया एक 10 फीट लंबा मगरमच्छ चंबल अंचल में झमाझम बारिश होने से नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है. नदी के लबालब होने से उसमें पल रहे मगरमच्छ खार नालों से होते हुए गांवों में घुसने लगे हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है. शनिवार को अम्बाह रेंज फॉरेस्ट विभाग की टीम को सूचना मिली कि अम्बाह जनपद के सुखध्यान के पुरा गांव में एक 10 फीट लंबा विशालकाय मगरमच्छ घुस आया है. जिसे देख ग्रामीण दहशत में है. खबर लगते ही फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई.

Last Updated : June 29, 2025 at 11:25 AM IST