यूपी में डॉग बाइट से तीन साल में 10 मौत, 6 लाख से अधिक जख्मी, कबड्डी खिलाड़ी की तड़पते हुए गई थी जान - DOG BITE CASES IN UP

यूपी में 2023 में सबसे अधिक 2,29,921 लोगों को कुत्तों ने काटा. डॉक्टर भी कुत्तों से अलर्ट रहने की सलाह दे रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद डॉग लवर्स और पीड़ितों में संग्राम शुरू हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद डॉग लवर्स और पीड़ितों में संग्राम शुरू हो गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 18, 2025 at 7:18 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 7:52 PM IST

लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों की नसबंदी करने और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखने के निर्देश दिए हैं. इस फैसले पर देश दो हिस्सों में बंट गया है. डॉग लवर्स सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. दूसरा ग्रुप कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का समर्थन कर रहा है.

यूपी में भी आवारा कुत्तों का मुद्दा गंभीर है. केंद्रीय पशुपालन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में कुत्ते के काटने से तीन साल में 2022 से अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं. जबकि 6 लाख 5 हजार 7 सौ 69 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं. ETV BHARAT की टीम सोमवार को बलरामपुर अस्पताल पहुंची. कुत्तों को लेकर लोगों से बात की.

यूपी में 2023 में सबसे अधिक 2,29,921 लोगों को कुत्तों ने काटा. (Video Credit; ETV Bharat)

इंजेक्शन के लिए लाइन में लगें तब पता चलेगा कुत्ता प्रेम : रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आए सत्यप्रकाश ने कहा, अगर कुत्ता प्रेमियों को भी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ें, इंजेक्शन लगवाने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़े तो उन्हें पता चलेगा कि कुत्ता प्रेम क्या होता है. यह समस्या हर गली की है. कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं करना चाहिए. दिन प्रति दिन कुत्ते हिंसक हो रहे हैं.

शेल्टर होम में कुत्ते हो जाएंगे और खतरनाक : आस्था ने बताया, गलती से एक कुत्ते को छू लिया तो उसने काट लिया. कुत्ते तभी काटते हैं जब हम उन्हें परेशान करते हैं या उनकी जगह में दखल देते हैं. सरकार को चाहिए कि गोशालाओं की तर्ज पर कुत्तों का वैक्सीनेशन और देखभाल हो, न कि उन्हें शेल्टर में बंद कर मौत के मुंह में धकेला जाए. शेल्टर होम में बंद करने से कुत्ते आपस में ही लड़ने लगेंगे और खतरनाक हो जाएंगे.

कुत्तों से रहें अलर्ट : लखनऊ स्थित आईटी पशु अस्पताल में कमला देवी ने कहा कि 2018 से घायल कुत्तों का इलाज कराती आ रही हूं. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कुत्तों के हित में नहीं है. अगर अलग-अलग गली के कुत्तों को एक साथ रखा जाएगा तो वे आपस में खूंखार हो जाएंगे. लोगों को ही अपने आप में बदलाव लाना होगा. कुत्तों से अलर्ट रहना होगा.

पालतू कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच रहे लोग.
पालतू कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंच रहे लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

खबर में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं यूपी में डॉग बाइट्स के कुछ मामले...

  1. जुलाई, 2025 में खुर्जा के राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी बृजेश सोलंकी की कुत्ते के काटने से मौत हो गई थी. बृजेश को 15 दिन पहले एक आवारा कुत्ते ने काटा था. रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया. बाद में तबीयत खराब होने पर परिजन अस्पताल ले गए, जहां रेबीज होने की पुष्टि हुई.
  2. जुलाई, 2025 में ही गाजीपुर में कुत्ते के काटने से एक युवक की मौत हो गई. 18 साल के सोनू राजभर को कुत्ते के बच्चे ने काट लिया था. उसे रेबीज हो गया. डॉक्टर को दिखाने के बजाय झाड़-फूंक कराने लगा. संक्रमण फैलने से उसकी मौत हो गई.
  3. बहराइच में 12 साल के नुरुद्दीन पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. गांव वालों ने किसी तरह उसकी जान बचाई, लेकिन शरीर पर कई जगह काटने से गहरे जख्म हो गए.
  4. 13 अगस्त 2025 को कुशीनगर 30 साल की मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला पर आवारा कुत्तों हमला कर दिया. जिससे उसकी मौत हो गई.
  5. 14 अगस्त को लखीमपुर खीरी में 45 साल की महिला पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. खूंखार कुत्तों ने गर्दन दबोच लिया था. जिससे उसकी मौत हो गई.
  6. अमरोहा जिले के गजरौला कस्बे में खेल रहे 8 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. कुत्ते के हमले से बच्चा बुरी तरह घायल हो गया.
  7. बिजनौर में 6 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों की झुंड ने हमला कर दिया था. कुत्ते बच्चे को मुंह में दबाकर एक किनारे ले गए और नोच-नोंच कर मार डाला.

2025 में चार महीने के अंदर 20 हजार डॉग बाइट्स के मामले- केंद्रीय पशुपालन विभाग के अनुसार हर साल यूपी में डॉग बाइट्स के मामले तेजी से बढ़े हैं.

  • 2022 में 1,91,361 लोगों को कुत्तों ने काटा.
  • 2023 में 2,29,921 लोग कुत्ते के काटने के हुए शिकार.
  • 2024 में 1,64,009 लोगों को कुत्तों ने काटा.
  • 2025 में अप्रैल तक 20,478 लोगों को कुत्तों ने काटा है.
  • 2022 से 2025 के बीच देशभर में कुत्ता के काटने से 125 लोगों की मौत हुई, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 10 मौतें दर्ज हैं.

बारिश के मौसम में आक्रामक हो जाते हैं कुत्ते : लखनऊ के पशु मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेश का कहना है कि बारिश के मौसम में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि यह उनका मेटिंग सीजन होता है और वे ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं. कुत्तों को छेड़ना नहीं चाहिए, उन्हें खाना खिलाते वक्त सावधानी बरतें और काटने पर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए.

कुत्ता काटने पर नजरअंदाज नहीं करें : डॉ. सुरेश ने कहा कि कुत्ते का दांत अगर शरीर में लग गया हो, तो उसे पानी से धुलें, हल्का भी खून निकला हो तो रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं, इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें. एक से डेढ़ घंटे में अस्पताल पहुंच करके इंजेक्शन लगवाना जरूरी है.

जानवर के लार से भी फैलता है रेबीज : उन्होंने बताया कि अलग-अलग प्रकार से रेबीज फैलते हैं. कुत्ते की जुबान ने निकलने वाला लार भी अगर शरीर के अंदर चला जाता है, तो उससे रेबीज फैलने का खतरा रहता है. कुत्ते के जूठे से भी रेबीज फैल सकता है. रेबीज हर उस जानवर के काटने से होता है जो जुबान से पानी पीता है.

मरीज की तड़पकर होती है मौत : डॉ. सुरेश ने बताया, जिन लोगों को रेबीज होता है वह पानी पीने से डरते हैं, लार बहने लगता है, सिर दर्द, बुखार, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है. डर, बेचैनी, उलझन, चिंता, कमजोरी के साथ ही जानवर की तरह हरकत करते हैं और तड़पकर मौत हो जाती है.

इंजेक्शन लगने के बाद भी रहता है खतरा बरकरार : उन्होंने कहा की पालतू कुत्ते को अगर रेबीज का इंजेक्शन लग गया है तब भी रेबीज का खतरा बरकरार रहता है. जैसे नसबंदी करवाने के बाद भी महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं, इसी तरीके से रेबीज का भी इंजेक्शन लगने के बाद भी 100 प्रतिशत गारंटी नहीं ली जा सकती है.

नगर निगम के पशु चिकित्सक डॉ. अभिनव ने बताया कि कुत्तों की पकड़, नसबंदी और वैक्सीनेशन का काम सालभर चलता रहता है. इसका असर लखनऊ में नजर भी आ रहा है, लेकिन और प्रयास की जरूरत है.

देशभर में 279 मॉडल एंटी-रेबीज क्लीनिक : केंद्र सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) शुरू किया था, जिसके तहत 2030 तक रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य है. राज्यों को बजट सहायता, मुफ्त एंटी-रेबीज वैक्सीन और सीरम, मॉडल एंटी-रेबीज क्लीनिक और रेबीज हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं.

अभी तक देशभर में 279 मॉडल एंटी-रेबीज क्लीनिक शुरू हो चुके हैं. सरकार रेबीज मुक्त शहर पहल के तहत 114 शहरों को कवर करने की तैयारी कर रही है. वहीं, स्कूली बच्चों से लेकर आम जनता तक में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं.

ग्राफिक्स में पढ़िए रेबीज के बारे में...

जानिए रेबीज के लक्षण.
जानिए रेबीज के लक्षण. (Photo Credit; ETV Bharat)
कुत्ते के काटने पर ये नहीं करें.
कुत्ते के काटने पर ये नहीं करें. (Photo Credit; ETV Bharat)
कुत्ते के काटने पर सबसे पहले ये करें.
कुत्ते के काटने पर सबसे पहले ये करें. (Photo Credit; ETV Bharat)

