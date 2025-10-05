ETV Bharat / state

अयोध्या में 10 दिवसीय 51 कुण्डीय महायज्ञ और राम मंत्र जप अनुष्ठान शुरू, 8 अक्टूबर को सीएम योगी होंगे शामिल

श्रद्धालु रोज राम नाम का जाप कर रहे हैं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: भगवान श्रीराम की पावन जन्मस्थली अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की साक्षी बन रही है. श्रीरामहर्षण मैथिली सख्य पीठ धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट एवं श्रीरामहर्षणम चारुशीला मंदिर में 10 दिवसीय 51 कुण्डीय श्री राम महायज्ञ, 51 रामार्चा पूजन एवं राम नाम जप अनुष्ठान हो रहा है. इस कार्यक्रम में देश विदेशों के श्रद्धालुओं के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होगें. भक्ति और आस्था का संगम: सीएम योगी आदित्यनाथ 8 अक्टूबर को कार्यक्रम में शामिल होंगे. अयोध्या धाम में कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई. हाथी, घोड़े और सजे-धजे रथों के साथ निकली कलश यात्रा में हजारों राम भक्तों और संतों ने भाग लिया. महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर भक्ति और आस्था का अभूतपूर्व दृश्य पेश किया. राम नाम जप का रजत जयंती समारोह. (Photo Credit: ETV Bharat)