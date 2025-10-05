अयोध्या में 10 दिवसीय 51 कुण्डीय महायज्ञ और राम मंत्र जप अनुष्ठान शुरू, 8 अक्टूबर को सीएम योगी होंगे शामिल
श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी वल्लभाचार्य महाराज ने कहा कि स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज की दिव्य कथा भी सोमवार से शुरू होगी.
अयोध्या: भगवान श्रीराम की पावन जन्मस्थली अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की साक्षी बन रही है. श्रीरामहर्षण मैथिली सख्य पीठ धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट एवं श्रीरामहर्षणम चारुशीला मंदिर में 10 दिवसीय 51 कुण्डीय श्री राम महायज्ञ, 51 रामार्चा पूजन एवं राम नाम जप अनुष्ठान हो रहा है. इस कार्यक्रम में देश विदेशों के श्रद्धालुओं के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होगें.
भक्ति और आस्था का संगम: सीएम योगी आदित्यनाथ 8 अक्टूबर को कार्यक्रम में शामिल होंगे. अयोध्या धाम में कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई. हाथी, घोड़े और सजे-धजे रथों के साथ निकली कलश यात्रा में हजारों राम भक्तों और संतों ने भाग लिया. महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर भक्ति और आस्था का अभूतपूर्व दृश्य पेश किया.
राम नाम का जाप कर रहे श्रद्धालु: कार्यक्रम संयोजक श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी वल्लभाचार्य महाराज ने बताया कि राम नाम जप के रजत जयंती समारोह के रूप में यह कार्यक्रम संपन्न होगा. यह अनुष्ठान वर्ष 2000 श्री विभूषित श्रीमद् रामहर्षण देवाचार्य महाराज के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ था. इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन राम नाम का जाप कर रहे हैं.
1100 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली: मलूकपीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज की दिव्य कथा भी सोमवार से शुरू होंगी. यह श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति कराएगी. कार्यक्रम की शुरुआत विशाल कलश यात्रा के साथ हुई. इस यात्रा में 1100 महिलाएं कलश लेकर चारुशीला मंदिर से निकलकर अयोध्या के प्रमुख मार्गो से होते हुए सरयू के तट पहुंची. यहां विधि विधान से पूजन के बाद सरयू जल लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंची.
