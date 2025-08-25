पलवलः हरियाणा के पलवल पुलिस ने 10 हजार रुपये के एक साइबर फ्रॉड के जांच के दौरान करोड़ों की ठगी करने वाले एक गैंग का खुलासा किया है. इनके खातों के ऊपर एक सौ से ज्यादा केस देश के अलग-अलग हिस्सों में दर्ज है. पुलिस ने बिहार नेपाल की सीमा पर स्थित जोगबनी में छापा मारकर एक नेपाली नागरिक सहित अलग-अलग राज्यों के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में 6 राजस्थान के, 2 पश्चिम बंगाल के और मध्य प्रदेश का निवासी शामिल है.

10 से 20 प्रतिशत कमीशन पर करते थे साइबर फ्रॉडः इस गैंग का संबंध विदेशों से है, ये लोग 10-20 प्रतिशत कमीशन लेकर साइबर फ्रॉड की शेष राशि विदेशी नंबर पर ट्रांसफर करते थे. इनके पास से पलवल पुलिस ने 27 मोबाइल फोन, 9 पासबुक, 10 हजार कैश सहित कई एटीएम बरामद किए हैं. पलवल एसपी वरुण सिंघला ने सोमवार को प्रेस-वार्ता कर ये जानकारी दी. पलवल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पलवल पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ के दौरान इन आरोपियों से पैसों की बरामदगी करेगी. साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन वाले साइबर फ्रॉड गैंग (Etv Bharat)

गैंग के खिलाफ सैकड़ों फ्रॉड के मामले दर्जः एसपी ने बताया कि पलवल के मानपुरा निवासी हर्ष कुमार की ओर से 10 हजार रुपये की साइबर ठगी के मामले में जांच के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की. जांच में पता चला कि इस फ्रॉड में जिन खातों का उपयोग किया गया है, उनके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले अलग-अलग राज्यों में दर्ज हैं. ये लोग किसी विदेश एजेंट से टेलीग्राम टास्क को पूरा करने के लिए कॉल सेंटर के माध्यम से पैसा डबल करने सहित अन्य प्रलोभन देकर ठगी करते थे. एसपी ने बताया कि इनके खातों पर सैकड़ों की संख्या में साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हैं. इनकी गिरफ्तारी की पोर्टल पर रिपोर्ट के बाद अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क हो जायेगा और इनके बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाएगी.

