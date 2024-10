ETV Bharat / state

घर से लापता 10वीं के छात्र का 21 घंटे बाद गंभीरी नदी में तैरता मिला शव - Death by drowning in the river

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 2 minutes ago

डूबने से छात्र की मौत ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर : जिले के बयाना सदर थाना इलाके के गांव मुआवली में 10वीं कक्षा के छात्र की गंभीरी नदी में डूबने से मौत हो गई. छात्र 21 घंटे से गायब था और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन गुरुवार दोपहर छात्र का शव नदी में तैरता मिला. सूचना पर परिजनों में हाहाकार मच गया. पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है. सदर थाने के हेड कांस्टेबल मुरारी लाल सैनी ने बताया कि मृतक बालक का सीएचसी में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. गांव मुआवली निवासी प्रीतम सिंह जाटव ने बताया कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला उसका 15 वर्षीय पौत्र रोहित पुत्र राकेश बुधवार दोपहर करीब 2 बजे घर से लापता हो गया था. घर वालों ने समझा कि कहीं आसपास गांव में खेलने गया होगा. जब देर रात तक रोहित घर वापस नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई और छात्र की तलाश शुरू की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला. गुरुवार सुबह करीब 11 बजे ग्रामीणों को रोहित का शव गंभीर नदी में तैरता दिखा. ग्रामीणों ने शव को पानी से निकालकर पुलिस को सूचना दी.