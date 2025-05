ETV Bharat / state

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा होगा योगमय, कुरुक्षेत्र में भव्य राज्य स्तरीय समारोह में 1 लाख लोग होंगे शामिल, 10 लाख पौधे लगेंगे - INTERNATIONAL YOGA DAY

Published : May 28, 2025 at 11:51 PM IST

By ETV Bharat Haryana Team

चंडीगढ़/कुरुक्षेत्र: 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे हरियाणा में योगमय माहौल के साथ मनाया जाएगा. इस अवसर पर जिला कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा, जिसमें एक लाख से भी अधिक लोगों की भागीदारी होगी. योग गुरु बाबा रामदेव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वर्ष 2015 से हर साल 21 जून को यह दिवस मनाया जा रहा है. इस वर्ष की थीम "Yoga for One Earth, One Health" रखी गई है.

121 ब्लॉकों तक पहुंचेगा योग, होंगे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा सभी जिलों व 121 खंडों में भी आयोजन होंगे. आयुष विभाग ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की है. 21 जून तक योग मैराथन, योग जागरण यात्रा व स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे. स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे. मंत्री, सांसद, विधायक, कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों के लिए भी योग सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि समाज के हर वर्ग तक योग पहुंचे.