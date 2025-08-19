पानीपत: पिछले कई दिनों से पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बरसात के बाद नदियां उफान पर हैं. हथिनीकुंड बैराज से रविवार को इस सीजन का सर्वाधिक 1,78,996 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पानीपत में यमुना नदी का जलस्तर सोमवार को खतरे के निशान 231.50 मीटर और चेतावनी बिंदु 231 मीटर के बीच टिका हुआ है. इससे यमुना नदी के बीच टापू पर बसे गांव रहीमपुर खेड़ी का संपर्क कट गया है. ऐसे में अब सिंचाई विभाग की टीमें पूरी तरह से अलर्ट है और विभाग के जेई व बेलदारों की टीमों द्वारा निरंतर पानीपत जिला में करीब 36 किमी लंबे यमुना तटबंध की निगरानी की जा रही है.
10 एकड़ फसल जलमग्न: यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसके चलते जमुना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में करीब 10 हजार एकड़ फसल जल मग्न हो गई है. वहीं लोगों का कहना है कि अधिकारियों से बात हुई है पीछे से और भी पानी छोड़ा जा सकता है. वैसे भी काफी ज्यादा मात्रा में पानी की यमुना में बह रहा है. जिसके चलते आसपास के गांव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है.
विभाग पर तटबंध का काम देर से शुरू करने का आरोप:यमुना बचाओ सुधार समिति के अध्यक्ष अतर सिंह रावल ने कहा कि हरियाणा सरकार का सिंचाई विभाग तटबंध का काम देरी से शुरू करता है, जबकि उत्तर प्रदेश इस मामले में हमसे कहीं आगे है. उत्तर प्रदेश तटबंध का काम मार्च से ही शुरू कर देता है जबकि हरियाणा उसी काम को जून में शुरू करता है. इसके अलावा हरियाणा में तटबंध पर खुले में पत्थर लगाए जाते हैं जबकि इन पत्थरों को तारों में बांधकर रखना चाहिए. उन्होने आसपास के किसानों से सतर्क रहने की अपील की है.
इसे भी पढ़ें- यमुना में मिनी फ्लड घोषित, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, प्रशासन पूरी तरह सतर्क
इसे भी पढ़ें- फरीदाबाद में बाढ़ का खतरा गहराया, बसंतपुर में फिर चढ़ा यमुना का पानी, हथिनीकुंड का पानी भी बढ़ाएगा मुश्किलें