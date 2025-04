ETV Bharat / state

दिल्ली में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका दायर - PETITION DEMAND MINISTER INCREASE

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : April 9, 2025 at 8:56 PM IST | Updated : April 10, 2025 at 12:29 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार में मंत्रियों की वर्तमान संख्या सात से बढ़ाने की मांग की गई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को करने का आदेश दिया. याचिका आकाश गोयल ने दायर की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कुमार उत्कर्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार में 38 विभाग हैं, जबकि मंत्री केवल सात हैं. वहीं दिल्ली में विधायकों की संख्या 70 है. याचिका में कहा गया कि दिल्ली से कम विधायकों वाले राज्यों में भी दिल्ली के ज्यादा मंत्री हैं. याचिका में गोवा का हवाला दिया गया, जहां 40 विधायक होने के बावजूद 12 मंत्री हैं. इसी तरह सिक्किम में भी हैं, जहां 32 विधायक हैं. लेकिन, दिल्ली के विधायकों की संख्या ज्यादा है. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 239एए को चुनौती दी गई है, जिसके प्रावधानों के तहत दिल्ली में उसके विधायकों की संख्या का दस फीसदी ही मंत्री हो सकते हैं. संविधान का ये प्रावधान मनमाना है और ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है. ये प्रावधान संघवाद, लोकतांत्रिक शासन और प्रशासनिक सक्षमता को कमजोर करता है. याचिका में यह भी कहा गया कि दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों की तरह दिल्ली को नहीं माना गया है. इसपर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों की तरह नहीं माना जा सकता है, क्योंकि संविधान में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया है. दिल्ली में केंद्र और राज्य के बीच साझेदारी से प्रशासन चलता है. अगर संविधान में दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है तो उसे दूसरे केंद्र शासित राज्यों से कैसे तुलना की जा सकती है.

