नई दिल्ली: आईसीसी पुरुष वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने अपना जलवा बिखेरा है. उन्होंने हरारे में श्रीलंका के खिलाफ लगातार शानदार प्रदर्शन की बदौलत वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है है. रजा ने इस हफ्ते दो अर्धशतक जड़े और पहले वनडे में 1/48 (10) का प्रदर्शन भी किया.
सिकंदर रजा ने नंबर पर के स्थान पर किया कब्जा
इस प्रयास से रजा अफगानिस्तान की जोड़ी अजमतुल्लाह उमरजई (296) और मोहम्मद नबी (292 अंक) को पीछे छोड़ते हुए 302 की रेटिंग पर पहुंच गए. उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन ने उन्हें वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नौ पायदान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंचा दिया.
श्रीलंकाई खिलाड़ियों का रैंकिंग में जलवा जारी
हालांकि, ताजा आईसीसी रैंकिंग में श्रीलंकाई टीम ने सुधार किया है, जिसने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है. पथुम निसांका बल्लेबाजी रैंकिंग में दो मैचों की सीरीज में 122 और 76 रनों की पारी की बदौलत सात पायदान ऊपर चढ़कर 13वें (654 अंक) स्थान पर पहुंच गए.
गेंदबाजी रैंकिंग में तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो (छह स्थान ऊपर चढ़कर 31वें स्थान पर) और दिलशान मदुशंका (आठ स्थान ऊपर चढ़कर 52वें स्थान पर) श्रीलंका के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे.
अफ्रीकाई खिलाड़ी के स्थान पर भी डालें एक नजर
हेडिंग्ले में अपने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका द्वारा इंग्लैंड को हराने के बाद भी रैंकिंग में बदलाव देखने को मिला, जिसमें केशव महाराज ने चार विकेट लेकर गेंदबाजी रैंकिंग में 31 रेटिंग अंकों (690 अंक) की बढ़त हासिल की. अफ्रीका के ही लुंगी एनगिडी पांच स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर आ गए, जबकि हार के बावजूद जोफ्रा आर्चर शीर्ष 20 (19वें, 571 रैंकिंग अंक) में पहुंच गए.
अफगानिस्तान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जलवा
मोहम्मद नबी को वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में नीचे खिसक गए लेकिन इस अफगानिस्तानी खिलाड़ी ने इस हफ्ते नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर की जगह बनाने के लिए दबाव बनाया और भारत के हार्दिक पांड्या के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए. नबी ने शारजाह में हफ्ते भर में तीन मैचों में चार विकेट लिए जहां अफगानिस्तान की टीम ट्राई सीरीज में यूएई और पाकिस्तान से भिड़ेगी.
अफगानिस्तान के ही इब्राहिम जदरान ने 63 (40) और 65 (45) रनों की पारी की बदौलत टी20I बल्लेबाजी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया (12 पायदान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए), जबकि पाकिस्तान के सूफियान मुकीम टी20I गेंदबाजी रैंकिंग में 11 पायदान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं.