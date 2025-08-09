Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

न्यूजीलैंड की टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी जीत, जिम्बाब्वे की टेस्ट में सबसे बड़ी हार - ZIM VS NZ 2ND TEST

ZIM vs NZ 2nd Test: न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को पारी और 359 रनों से हराकर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की है.

न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड (AFP PHOTO)
author img

By IANS

Published : August 9, 2025 at 5:39 PM IST

3 Min Read

बुलावायो: न्यूजीलैंड ने शनिवार को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे को पारी और 359 रनों से हराकर टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप कर अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की. यह बड़ी हार जिम्बाब्वे की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी हार भी है.

तीसरे दिन का खेल शुरू होने पर न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 130 ओवरों में 601/3 पर घोषित की, जिसके बाद पदार्पण कर रहे तेज गेंदबाज जकारी फॉल्क्स ने पांच विकेट लिए और टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण कर रहे न्यूजीलैंड के किसी गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

वरिष्ठ तेज गेंदबाज मैट हेनरी, जैकब डफी और मैट फिशर ने जिम्बाब्वे को दूसरी पारी में 117 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई. हेनरी, जो अब द हंड्रेड में वेल्श फायर के साथ खेलेंगे, ने 16 विकेट लेकर इस शानदार श्रृंखला का अंत किया.

जिम्बाब्वे के लिए, निक वेल्च ने दूसरी पारी के पहले ओवर में ही 47 रन बनाकर नाबाद रहकर अकेले दम पर प्रतिरोध किया और विकेट गिरते हुए भी रन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

ब्रायन बेनेट पहले ही ओवर में आउट हो गए, जब हेनरी ने उन्हें इनस्विंगर से आउट किया, जबकि ब्रेंडन टेलर को आउटस्विंगर ने आउट किया. डफी की गेंद पर सीन विलियम्स ने बल्ले का किनारा लिया और उन्हें आसानी से कैच एंड बोल्ड आउट कर दिया गया, जबकि क्रेग एर्विन फिशर की गेंद पर कॉर्डन में कैच आउट हो गए.

ऑलराउंडर सिकंदर रजा एक बार फिर शॉर्ट बॉल से परेशान हुए और फॉल्क्स की गेंद पर गली में कैच दे बैठे. जिम्बाब्वे के लिए एक और बात यह रही कि निचले क्रम का कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया.

डफी को लगा कि उन्होंने न्यूजीलैंड की जीत जल्दी सुनिश्चित कर दी है, लेकिन क्रीज पर ओवरस्टेप करने के बाद नो-बॉल दिए जाने के कारण उन्हें आउट नहीं दिया गया. हालांकि, इसके तुरंत बाद ही मैच का अंत हो गया, जब डफी ने तनाका चिवांगा को गली में कैच कराकर न्यूजीलैंड की ठोस जीत सुनिश्चित कर दी.

टेस्ट मैच में शानदार परिणाम के साथ ही मिशेल सैंटनर की अगुवाई वाली ब्लैक कैप्स टीम का एक सफल दौरा भी समाप्त हो गया, जिसने पिछली टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला भी जीती थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका तीसरी टीम के रूप में शामिल थी.

संक्षिप्त स्कोर: जिम्बाब्वे ने 28.1 ओवर में 125 और 117 रन बनाए (निक वेल्च 47, क्रेग एर्विन 17; जकारी फ़ॉल्केस 5-37, मैट हेनरी 2-16) और न्यूजीलैंड ने 130 ओवर में 601/3 (राचिन रवींद्र 165 नाबाद, डेवोन कॉनवे 153, हेनरी निकोल्स 150 नाबाद; ब्लेसिंग मुजराबानी 1-101) के स्कोर से एक पारी और 359 रन से हार गए.

बुलावायो: न्यूजीलैंड ने शनिवार को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे को पारी और 359 रनों से हराकर टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप कर अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की. यह बड़ी हार जिम्बाब्वे की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी हार भी है.

तीसरे दिन का खेल शुरू होने पर न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 130 ओवरों में 601/3 पर घोषित की, जिसके बाद पदार्पण कर रहे तेज गेंदबाज जकारी फॉल्क्स ने पांच विकेट लिए और टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण कर रहे न्यूजीलैंड के किसी गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

वरिष्ठ तेज गेंदबाज मैट हेनरी, जैकब डफी और मैट फिशर ने जिम्बाब्वे को दूसरी पारी में 117 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई. हेनरी, जो अब द हंड्रेड में वेल्श फायर के साथ खेलेंगे, ने 16 विकेट लेकर इस शानदार श्रृंखला का अंत किया.

जिम्बाब्वे के लिए, निक वेल्च ने दूसरी पारी के पहले ओवर में ही 47 रन बनाकर नाबाद रहकर अकेले दम पर प्रतिरोध किया और विकेट गिरते हुए भी रन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

ब्रायन बेनेट पहले ही ओवर में आउट हो गए, जब हेनरी ने उन्हें इनस्विंगर से आउट किया, जबकि ब्रेंडन टेलर को आउटस्विंगर ने आउट किया. डफी की गेंद पर सीन विलियम्स ने बल्ले का किनारा लिया और उन्हें आसानी से कैच एंड बोल्ड आउट कर दिया गया, जबकि क्रेग एर्विन फिशर की गेंद पर कॉर्डन में कैच आउट हो गए.

ऑलराउंडर सिकंदर रजा एक बार फिर शॉर्ट बॉल से परेशान हुए और फॉल्क्स की गेंद पर गली में कैच दे बैठे. जिम्बाब्वे के लिए एक और बात यह रही कि निचले क्रम का कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया.

डफी को लगा कि उन्होंने न्यूजीलैंड की जीत जल्दी सुनिश्चित कर दी है, लेकिन क्रीज पर ओवरस्टेप करने के बाद नो-बॉल दिए जाने के कारण उन्हें आउट नहीं दिया गया. हालांकि, इसके तुरंत बाद ही मैच का अंत हो गया, जब डफी ने तनाका चिवांगा को गली में कैच कराकर न्यूजीलैंड की ठोस जीत सुनिश्चित कर दी.

टेस्ट मैच में शानदार परिणाम के साथ ही मिशेल सैंटनर की अगुवाई वाली ब्लैक कैप्स टीम का एक सफल दौरा भी समाप्त हो गया, जिसने पिछली टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला भी जीती थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका तीसरी टीम के रूप में शामिल थी.

संक्षिप्त स्कोर: जिम्बाब्वे ने 28.1 ओवर में 125 और 117 रन बनाए (निक वेल्च 47, क्रेग एर्विन 17; जकारी फ़ॉल्केस 5-37, मैट हेनरी 2-16) और न्यूजीलैंड ने 130 ओवर में 601/3 (राचिन रवींद्र 165 नाबाद, डेवोन कॉनवे 153, हेनरी निकोल्स 150 नाबाद; ब्लेसिंग मुजराबानी 1-101) के स्कोर से एक पारी और 359 रन से हार गए.

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW ZEALAND BIGGEST WIN IN TESTSNEW ZEALAND ZIMBABWE 2ND TESTन्यूजीलैंड की सबसे बड़ी टेस्ट जीतन्यूजीलैंड जिम्बाब्वे दूसरा टेस्टZIM VS NZ 2ND TEST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जंगली जानवर के हमलों में कितने लोगों की गई जान? 5 साल के आंकड़े जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

दशहरा-दिवाली-छठ में घर जानेवाले लोगों के लिए खुशखबरी, टिकट पर रेलवे दे रहा 20% छूट

कश्मीर के लिए मालगाड़ी सेवा भी शुरू, माल लेकर अनंतनाग पहुंची ट्रेन, ट्रांसपोर्टर नाराज

रक्षाबंधन 2025: 'सैयारा' एक्टर से अक्षय कुमार तक, स्टार्स ने कैसे मनाया राखी का त्यौहार, तस्वीरों में देखें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.