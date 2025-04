ETV Bharat / sports

6,6,6,6,6,6... IPL के बीच 23 साल के खिलाड़ी ने मचाई तबाही, सिर्फ 26 गेंदों में ठोका शतक, जड़े 24 छक्के - SIX SIXES IN AN OVER

जैन नक़वी की टीम ( zain naqvi X Account )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 17, 2025 at 8:40 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: भारत में आईपीएल 2025 का रोमांच जारी है. अब तक खेले गए मैचों में कई बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है. प्रियांश आर्य और अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कमाल कर रहे हैं. अब आईपीएल के बीच में 23 वर्षीय जैन नकवी ने 26 गेंदों में शतक जड़कर सनसनी मचा दी है. उन्हें क्रिकेट में एक नए खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है. दिलचस्प बात यह है कि जैन ने आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया. जैन नकवी का तूफान

यूरोपीय टी-10 मैच में जैन नकवी ने वह कर दिखाया जिसका सपना बड़े-बड़े बल्लेबाज भी देखते हैं. यूरोपियन टी-10 में टीम सिविडाट और मार्खोर मिलानो के बीच हुए मैच में जैन के बल्ले ने अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने मार्खोर की ओर से खेलते हुए अच्छी पारी खेली. आखिरी ओवर में जैन ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए. उन्होंने 26 गेंदों में अपना शतक पूरा करके इतिहास रच दिया. शतक पूरा करने के बाद भी उन्होंने गेंदबाजों के खिलाफ जोरदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 37 गेंदों पर 160 रनों की शानदार पारी खेली. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 24 छक्के और 2 चौके लगाए. इस दौरान उन्होंने 432.43 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है.

पारी के आखिरी ओवर में लगाए छह छक्के

23 वर्षीय जैन नकवी ने अपनी पारी के दौरान सिविडेट के गुरप्रीत सिंह की धज्जियां उड़ा दीं. गुरप्रीत पारी का आखिरी ओवर फेंकने आए. इसमें जैन नकवी ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए. गुरप्रीत के दो ओवरों में कुल 53 रन बने. इस बीच सिविडेट के कप्तान कुलजिंदर सिंह और भी महंगे साबित हुए. उन्होंने अपने दो ओवरों में कुल 29 रन दिये. मार्खोर मिलानो ने जीता मैच

पहले बल्लेबाजी करते हुए मार्खोर मिलानो ने जैन नकवी के तेज शतक की मदद से 2 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए. जैन के अलावा अता उल्लाह ने 2 रन बनाए, जबकि वसल हुसैन ने 25 रन बनाए. 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सिविडेट की टीम 9 ओवर में 106 रन पर आउट हो गई. सिविलडेट के लिए शाहबाज मसूद ने सर्वाधिक 34 रन बनाए. कैसा चल रहा है जैन नकवी का करियर

जैन नकवी इतालवी टीम के लिए खेलते हैं. उन्होंने अब तक 4 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में इटली का प्रतिनिधित्व किया है. इसमें उन्होंने 7 रन बनाए हैं. अब इस पारी के बाद उन्होंने बता दि है कि वह आने वाले समय में अपने नाम का ढंका चारों ओर बजाने वाले हैं.