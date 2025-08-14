ETV Bharat / sports

युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ हुई टेस्ट सीरीज में इस बल्लेबाज की सराहना की - YUVRAJ SINGH ON SHUBMAN GILL

भारत और इंग्लैंड बीच खेले गए पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई.

युवराज सिंह
युवराज सिंह (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने कहा कि उन्हें शुभमन गिल पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ हुई यादगार टेस्ट सीरीज में टीम की अगुवाई करते हुए शानदार प्रदर्शन किया.

गिल ने अपने बैट से आलोंचको को जवाब दिया
गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 10 पारियों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाकर अपने खराब विदेशी टेस्ट रिकॉर्ड पर संदेह करने वालों को चुप करा दिया. उन्होंने चार शतकों सहित 10 पारियों में 754 रन बनाए और अंततः इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम द्वारा उन्हें भारत का प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

शुभमन गिल
शुभमन गिल (IANS PHOTO)

उन्हें जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार विजेता भी चुना गया. युवराज ने '50 डेज टू गो' महिला क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम के इतर आईसीसी डिजिटल में कहा, 'उनके विदेशी रिकॉर्ड पर कई सवालिया निशान थे. वह कप्तान बने और चार टेस्ट शतक जड़े. यह अविश्वसनीय है कि जब आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप उसे कैसे लेते हैं.'

इंग्लैंड में लंबी सीरीज के दौरान पहली बार टेस्ट मैचों में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले गिल, किसी भारतीय क्रिकेटर द्वारा टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड से सिर्फ 20 रन पीछे रह गए.

शुभमन गिल
शुभमन गिल (IANS PHOTO)

विराट-रोहित के बिना टीम शानदार खेला
पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 के स्कोर के साथ समाप्त हुई, जिसमें गिल की टीम ने बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड के साथ पहली एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी साझा की. युवराज ने यह भी महसूस किया कि इस साल मई में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों के संन्यास लेने के बाद, एक युवा भारतीय टीम का प्रदर्शन और भी प्रभावशाली था.

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि यह शानदार है क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपके पास इंग्लैंड जाने वाली युवा टीम होती है, तो बहुत दबाव होता है. आप विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की जगह ले रहे हैं, यह आसान नहीं है. मुझे लगता है कि खिलाड़ियों ने इसका डटकर सामना किया.'

