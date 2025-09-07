ETV Bharat / sports

कोहली-युवराज की दोस्ती पर योगराज सिंह ने दिया चौंकाने वाला बयान, सचिन के बारे में भी बोली बड़ी बात

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब योगराज सिंह ने ऐसा बयान दिया हो, इससे पहले भी वह अपने प्रशंसकों के सामने कई विवादित और चौंकाने वाले बयान दे चुके हैं. उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि युवराज सिंह को संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया था.

हाल ही में युवराज के पिता एक इंटरव्यू में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि विराट कोहली कभी भी युवराज के दोस्त नहीं रहे. योगराज ने पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को भी युवराज का करीबी दोस्त नहीं माना. लेकिन उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को युवराज का इकलौता दोस्त जरूर बताया है.

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह फिर एक बार चर्चे में हैं. अपने बेबाक और चौंकाने वाले बयान देने के लिए जाने वाले योगराज सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. इस बार उन्होंने टीम इंडिया के दो स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बारे में अपनी जुबान खोली है.

योगराज सिंह का चौंकाने वाला खुलासा

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान जब योगराज सिंह से पूछा गया कि एमएस धोनी के बाद विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान बने. वह युवराज के अच्छे दोस्त थे. क्या आपको लगता है कि उस समय वह युवराज को और मौके दे सकते थे? जिसके जवाब में योगराज ने कहा, 'इस जीवन में जहां सफलता, पैसा और शोहरत है, वहां कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता. मैंने युवराज सिंह को यह बात पहले भी बताई थी. मैंने उनसे एक दोस्त ढूंढने को कहा. युवराज के एकमात्र दोस्त सचिन तेंदुलकर हैं, जो सभी को अपने भाई की तरह मानते हैं. सचिन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी से प्यार करते थे. इसीलिए उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है.'

क्रिकेट करियर

युवराज ने 2000 से 2017 तक राष्ट्रीय टीम के लिए 402 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 33.05 की औसत से 11,178 रन बनाए. उन्होंने 17 शतक और 71 अर्धशतक लगाए हैं. वह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2002, आईसीसी टी20 विश्व कप 2007 और आईसीसी वनडे विश्व कप 2011 जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे.

अनोखी उपलब्धियां

युवराज के करियर में कुछ अनोखी उपलब्धियां भी जुड़ी हैं. वह 2007 के टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे. उन्होंने 2011 विश्व कप के दौरान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी जीता, जिसमें उन्होंने नौ मैचों में एक शतक और चार अर्धशतकों सहित 362 रन बनाए और 15 विकेट लिए थे.