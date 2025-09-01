हैदराबाद: कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 50 स्वर्ण, 26 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 99 पदक जीते हैं. इस सूची में गुजरात की यशायाह भी शामिल हैं. जिन्होंने डबल ट्रैप ओपन सिंगल महिला वर्ग में कांस्य पदक और टीम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

गुजरात की जूनियर शॉटगन शूटर यशायाह

यशायाह हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ 18 साल की है और वो गुजरात के दाहोद की निवासी है. उन्होंने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप शानदार खेल का प्रदर्शन करके दाहोद सहित गुजरात का गौरव बढ़ाया है.

यशायाह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली गुजरात की पहली जूनियर शॉटगन शूटर हैं. इस खेल से उनका लगाव इतना ज्यादा था कि वो 12 साल की उम्र से ही निशानेबाजी करने लगीं और 2021 में पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर कमाल कर दिया. यशायाह को बचपन से ही निशानेबाजी में रुचि रही है और उनके परिवार ने भी उन्हें इसे आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया है.

यशायाह हाफिज ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक (Etv Bharat)

परिवार का सपना

परिवार का कहना है कि यशायाह को बचपन से ही निशानेबाजी में रुचि रही है. इसके लिए परिवार हमेशा उनके साथ रहा है और परिवार को यशायाह के हर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर गर्व है. आज यह न केवल दाहोद के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है. हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह भविष्य में भी भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर आए. हमने प्रशिक्षण और राइफल सहित सभी सामग्री उपलब्ध कराई है और उनके अभ्यास की भी व्यवस्था की है.

यशायाह की उपलब्धि गुजरात के लिए गौरव का क्षण

यशायाह की इस उपलब्धि में सावली तालुका राइफल एसोसिएशन का सहयोग और कोच सिद्धार्थ पुवार का मार्गदर्शन शामिल है. यशायाह इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर 50 से ज्यादा स्वर्ण और रजत पदक जीत चुकी हैं. दाहोद में बारहवीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वह वर्तमान में पुणे में लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई कर रही हैं और निशानेबाजी में भी अपनी उपलब्धियों को आगे बढ़ा रही हैं. यशायाह की यह उपलब्धि दाहोद और गुजरात के लिए गौरव का क्षण बन रही है और उनकी ये उपलब्धि भविष्य के निशानेबाजों के लिए प्रेरणा साबित होगी.