रोहित-कोहली पर जायसवाल का बड़ा खुलासा, एशिया कप स्क्वाड में न चुने जाने पर भी बोली बड़ी बात

Jaiswal on Virat Rohit: युवा भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के स्वभाव में बड़ा अंतर बताया है.

यशस्वी जायसवाल
यशस्वी जायसवाल (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 5:08 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 5:30 PM IST

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य कहे जाने वाले युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने एक इंटरव्यू में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में खुलकर बात की है. जायसवाल को दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट के हर फॉर्मेट में खेलने का मौका मिला है.

2023 में भारतीय टेस्ट टीम में पदार्पण करने वाले जायसवाल को रोहित के साथ ओपनिंग करने का अनुभव होने के साथ साथ विराट कोहली के साथ साझेदारियां करने का भी अच्छा खासा अनुभव है. जायसवाल ने रोहित और कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने की वजह से वो उनके स्वभाव से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं.

रोहित मेरे गुरु हैं
1.29 मिलियन फॉलोअर्स वाले मैशेबल इंडिया नाम के एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए जायसवाल ने रोहित शर्मा को अपना गुरु बताया जबकि कोहली एक मजेदार और बेहतरीन इंसान बताया. जायसवाल ने कहा, 'मुझे रोहित भाई के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है. उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मानसिक रूप से खुद को विकसित करने में मेरी बहुत मदद की है. वह वाकई एक अद्भुत इंसान हैं. जब आप उनके आस-पास होते हैं या उनसे बात करते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं - वास्तव में, उन्हें देखकर ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं.'

विराट कोहली और रोहित शर्मा
विराट कोहली और रोहित शर्मा (IANS PHOTO)

पाजी कमाल के हैं
वहीं उन्होंने विराट कोहली के बारे में बात करते हुए कहा कि वह सभी को हंसाते रहते हैं. पाजी कमाल के हैं, वाकई जबरदस्त. मैंने उनके साथ कई बार बल्लेबाजी की है. वह बहुत मज़ेदार हैं, अगर आप उनके साथ समय बिताएंगे, तो आप बस हंसते रहेंगे, यह बिल्कुल अलग स्तर का अनुभव है. अगर वह आपको किसी के बारे में कुछ बताते हैं, तो वह उसे पूरी तरह से समझाते हैं, और साथ साथ में वो उसको हंसाते रहते हैं. बता दें कि जायसवाल रोहित और कोहली के आखिरी टेस्ट मैच का हिस्सा थे.

एशिया कप 2025 के स्क्वाड में ने चुने जाने पर भी जायसवाल ने बात की और कहा कि मेरा समय एक दिन जरूर आएगा. क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में जायसवाल कई सालों से शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं. वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम का हिस्सा थे. उन्होंने 23 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 164.31 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट और 36.15 के औसत से 723 रन बनाए हैं, जिसमें पांच अर्धशतक और एक शतक शामिल हैं.

यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और ऋषभ पंत
यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और ऋषभ पंत (IANS PHOTO)

एशिया कप स्क्वाड में जगह न मिलने पर
जायसवाल ने कहा, 'यह सब चयनकर्ताओं के हाथ में है. वे इसे टीम कॉम्बिनेशन के नजरिए से देखते हैं. मैं अपना काम करता रहूंगा और मुझे पता है कि मेरा समय आएगा, तब तक, मैं खुद पर काम करता रहूंगा, खुद को विकसित करता रहूंगा.'

बता दें कि चीफ सिलेक्टर ने एशिया कप से पहले टी20 में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया लेकिन एशिया कप स्क्वाड में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को उपकप्तान बनाकर टीम में शामिल करने से जायसवाल की टीम में आने की संभावनाएं और भी जटिल हो गई है.

यशस्वी जायसवाल
यशस्वी जायसवाल (IANS PHOTO)

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड
सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.
रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल.

Last Updated : September 20, 2025 at 5:30 PM IST

