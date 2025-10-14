जीत के बाद भारतीय टीम WTC पॉइंट्स में सबसे आगे, लेकिन तालिका में ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका से पीछे, कैसे?
WTC 2025-27 Points Table: वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय टीम WTC पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर ही है.
Published : October 14, 2025 at 1:24 PM IST
WTC 2025-27 Points Table: भारतीय टेस्ट टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में भी 7 विकेट से मात दे दी. ये भारत की WTC 2025-27 के चक्र में चौथी जीत है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा रहा था. जिसकी वजह से वर्तमान WTC सर्किल में उसके कुल 52 अंक हो गए हैं. जो कि तमाम टीमों से सबसे ज्यादा है. लेकिन अंकों का प्रतिशत (PCT) कम होने की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से पीछे है. जिसकी वजह से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है.
इस जीत के साथ भारत के परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स (PCT) 61.90 हो गया. जबकि तीन मैचों में तीन जीत के साथ तालिका में पहले स्थान पर बरकरार ऑस्ट्रेलिया का पीसीटी 100 हैं और दो मैचों में एक जीत और एक ड्रॉ की मदद से श्रीलंका 66.67 पीसीटी के साथ दूसरे स्थान पर है. बात दें कि WTC में मैच जीतने पर 12 अंक और ड्रॉ होने पर 4 अंक मिलते हैं. आईसीसी नियमों के अनुसार टीमों को प्रसेंटेज ऑफ पॉइंट्स के आधार पर रैंक किया जाता है. इसी वजह से भारत ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद तीसरे स्थान पर है.
भारत की वेस्टइंडीज पर शानदार जीत
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने पहली पारी में 518/5 का स्कोर बनाकर शानदार प्रदर्शन किया. यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 129 रन बनाए. उसके बाद दूसरी पारी में, भारत ने वेस्टइंडीज को 248 रनों पर रोक दिया, जिसमें कुलदीप यादव ने पांच विकेट लिए. हालांकि, फॉलोऑन मिलने के बाद मेहमान टीम ने दूसरी पारी में जबरदस्त संघर्ष दिखाया.
जॉन कैंपबेल (115) और शाई होप (103) के शतकों की बदौलत वेस्टइंडीज ने 390 रन बनाकर 120 रनों की बढ़त हासिल की. इस पारी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने तीन-तीन विकेट लिए. उसके बाद भारत ने चौथी पारी में पांचवें दिन 121 रनों के लक्ष्य को एक घंटे के भीतर ही 7 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया. केएल राहुल ने 58 रनों की पारी खेली.