ETV Bharat / sports

जीत के बाद भारतीय टीम WTC पॉइंट्स में सबसे आगे, लेकिन तालिका में ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंका से पीछे, कैसे?

WTC 2025-27 Points Table: भारतीय टेस्ट टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में भी 7 विकेट से मात दे दी. ये भारत की WTC 2025-27 के चक्र में चौथी जीत है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा रहा था. जिसकी वजह से वर्तमान WTC सर्किल में उसके कुल 52 अंक हो गए हैं. जो कि तमाम टीमों से सबसे ज्यादा है. लेकिन अंकों का प्रतिशत (PCT) कम होने की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से पीछे है. जिसकी वजह से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है.

इस जीत के साथ भारत के परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स (PCT) 61.90 हो गया. जबकि तीन मैचों में तीन जीत के साथ तालिका में पहले स्थान पर बरकरार ऑस्ट्रेलिया का पीसीटी 100 हैं और दो मैचों में एक जीत और एक ड्रॉ की मदद से श्रीलंका 66.67 पीसीटी के साथ दूसरे स्थान पर है. बात दें कि WTC में मैच जीतने पर 12 अंक और ड्रॉ होने पर 4 अंक मिलते हैं. आईसीसी नियमों के अनुसार टीमों को प्रसेंटेज ऑफ पॉइंट्स के आधार पर रैंक किया जाता है. इसी वजह से भारत ज्यादा अंक हासिल करने के बावजूद तीसरे स्थान पर है.