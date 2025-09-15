ETV Bharat / sports

10 साल की उम्र में किडनी ट्रांसप्लांट, 13 साल की उम्र में जीता दो स्वर्ण पदक

ठाणे के 13 वर्षीय ईशान अनेकर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : September 15, 2025 at 8:46 PM IST 3 Min Read