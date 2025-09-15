10 साल की उम्र में किडनी ट्रांसप्लांट, 13 साल की उम्र में जीता दो स्वर्ण पदक
Ishan Anekar Story: ईशान अनेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के सबसे कम उम्र के अंग प्रत्यारोपण पदक विजेता तैराक बन गए हैं.
Published : September 15, 2025 at 8:46 PM IST
मुंबई: ठाणे के 13 वर्षीय ईशान अनेकर ने जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. किडनी ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरी के बाद भी ईशान निराश नहीं हुए. एक तरह से उनके पिता द्वारा दान की गई किडनी ने उन्हें दूसरा जीवन दिया और उन्होंने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया. आज, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के सबसे कम उम्र के अंग प्रत्यारोपण पदक विजेता तैराक बन गए हैं.
वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025
17 से 24 अगस्त तक जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2025 में दुनिया भर के अंग प्रत्यारोपण कराने वाले खिलाड़ियों ने भाग लिया. इस प्रतियोगिता में 60 से अधिक देशों के लगभग 1600 खिलाड़ियों ने भाग लिया. विश्व प्रत्यारोपण खेलों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा मान्यता प्राप्त है. ये प्रतियोगिता हर दो साल में आयोजित की जाती है. जिसमें अंग प्रत्यारोपण और अंगदाता भाग लेते हैं. इन खेलों के माध्यम से अंगदान के महत्व को उजागर करने का प्रयास किया जाता है. इस साल भारत से इस खेल में 49 प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता और 8 अंगदाताओं ने भाग लिया. जहां उन्होंने कुल 63 पदक जीते, जिनमें 16 स्वर्ण, 22 रजत और 25 कांस्य पदक शामिल हैं.
ईशान अनेकर की स्टोरी
भारत की इस उपलब्धि में एक 13 वर्षी ईशान अनेकर का बड़ा हाथ है, जिसने तीन पदक जीतकर इतिहास रच दिया. ईशान ने 100 मीटर फ्रीस्टाइल और 200 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीते, जबकि 50 मीटर बटरफ्लाई तैराकी में रजत पदक जीता. इतना ही नहीं, उनके पिता अनंत अनेकर ने भी डार्ट्स और पेटैंक में दो-दो रजत पदक जीते हैं. इस तरह, इस पिता-पुत्र की जोड़ी ने एक साथ पांच पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया.
10 साल की उम्र में किडनी ट्रांसप्लांट
ईशान ठाणे के हीरानंदानी फाउंडेशन स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ते हैं. जब वह सिर्फ 10 साल के थे, तब उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की एक बड़ी सर्जरी करानी पड़ी थी. उस समय उनके पिता अनंत ने उन्हें अपनी किडनी दे दी थी. हालांकि, इस मुश्किल दौर में भी ईशान ने तैराकी का शौक नहीं छोड़ा. ईशान के कोच पंकज राठौड़ ने हीरानंदानी क्लब हाउस में उन्हें तैराकी का प्रशिक्षण दिया. पंकज राठौड़ ने बताया कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और जिद की बदौलत ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की.