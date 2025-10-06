ETV Bharat / sports

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कैसा रहा भारत का प्रदर्शन, जानिए पदकों की संख्या और स्थान

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. इस बार कितने मेडल मिले आइए जानते हैं.

World Para Athletics Championships
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: नई दिल्ली में आयाोजित हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन हो गया है. इस चैंपियनशिप में भारत ने रविवार को अपना अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. भारत ने तीन रजत और एक कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया. सिमरन शर्मा (महिलाओं की 200 मीटर टी-12), प्रीति पाल (महिलाओं की 100 मीटर टी-35) और नवदीप सिंह (पुरुषों की भाला फेंक एफ-41) ने रजत पदक जीते, जबकि संदीप ने पुरुषों की 200 मीटर टी-44 में कांस्य पदक अपने नाम किया.

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत ने जीते 22 मेडल
प्रतियोगिता के अंतिम दिन चार पदकों के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 22 (छह स्वर्ण, नौ रजत और सात कांस्य) हो गई, जो टूर्नामेंट में देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा है. भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2024 के संस्करण में था, जब उसने 17 पदकों (छह स्वर्ण, पांच रजत और छह कांस्य) के साथ अभियान का समापन किया था.

सिमरन शर्मा ने गाइड उमर सैफी बनाया रिकॉर्ड
सिमरन शर्मा ने गाइड उमर सैफी के साथ मिलकर 24.46 सेकंड का एशियाई रिकॉर्ड समय दर्ज किया, जिससे उन्हें महिलाओं की 200 मीटर टी12 में रजत पदक हासिल करने में मदद मिली. ब्राजील की क्लारा डेनियल बैरोस दा सिल्वा ने 24.42 सेकंड के समय के साथ इस स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि चीन की याकिन शेन ने 25.30 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता.

प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर टी35 में भारत के पदक तालिका में रजत पदक भी जोड़ा. उन्होंने 14.33 सेकंड का अपना सीजन-सर्वश्रेष्ठ समय निकाला, जो चीन की गुओ कियानकियान (14.24 सेकंड) से केवल पीछे रहीं. इराक की फातिमा सुवेद ने इस दौड़ में कांस्य पदक जीता. गौरतलब है कि प्रीति पेरिस 2024 में दो पैरालंपिक ट्रैक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं, जिन्होंने 00 मीटर और 200 मीटर टी35 में कांस्य पदक हासिल किया.

नवदीप ने कमाल कर रचा इतिहास
पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा में नवदीप ने 45.46 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज कर रजत पदक पक्का किया. इस्लामी गणराज्य ईरान के सादेघ बेत सयाह ने 48.86 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो विश्व रिकॉर्ड से केवल आठ सेंटीमीटर कम था. चीन के विश्व रिकॉर्ड धारक सुन पेंगजियांग ने 43.60 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता.

संदीप ने 23.60 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता. इटली के मार्को सिचेट्टी ने 23.00 सेकंड के यूरोपीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता. विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 12वें संस्करण में 104 देशों के 2000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। भारत के 73 सदस्यीय दल में 54 पुरुष और 19 महिलाएं शामिल थीं.

ये खबर भी पढ़ें : लखनऊ की छात्रााओं ने विदेश में किया कमाल, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में लगाई पदकों की झड़ी

For All Latest Updates

TAGGED:

PARA ATHLETICS CHAMPIONSHIPSINDIA MEDAL HAULINDIA 10TH IN WORLD PARAविश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिपWORLD PARA ATHLETICS CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.