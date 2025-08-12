World Games 2025: चीन के चेंगदू से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां वर्ल्ड गेम्स 2025 में भाग ले रहे एक इतालवी एथलीट 'मटिया डेबर्टोलिस' (Mattia Debertolis) की बेहोश होकर गिरने से मौत हो गई. ये घटना उस समय घटी जब एथलीट ओरियंटियरिंग प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा था. आयोजकों और खेल की शासी संस्था ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की.

उन्होंने अपने बयान में कहा कि डेबर्टोलिस शुक्रवार, 8 अगस्त की सुबह पुरुषों की मध्यम दूरी की ओरियंटियरिंग स्पर्धा के दौरान बेहोश पाए गए, घटनास्थल पर तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई. बाद में उन्हें गहन चिकित्सा के लिए चीन के एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान में ट्रांसफर कर दिया गया. जहां उनका इलाज के दौरान मंगलवार 12 अगस्त को निधन हो गया.

ओरियंटियरिंग खतरनाक खेल है

बता दें कि ओरियंटियरिंग एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक खेल है, जिसमें मैप और कम्पास के जरिए पहड़ो और विविध भूभागों से गुजरना पड़ता है.

इतालवी एथलीट की मौत पर कई लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया

इतालवी एथलीट की मौत पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ, 2025 विश्व खेलों की आयोजन समिति और अंतर्राष्ट्रीय ओरियंटियरिंग महासंघ ने एक संयुक्त बयान जारी कर गहरा दुख व्यक्त किया. बयान में कहा गया है, 'हम सभी इस घटना से स्तब्ध हैं और एथलीट के परिवार, दोस्तों और पूरे ओरियंटियरिंग समुदाय के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं. हमारी संवेदनाएं इस घटना से प्रभावित लोगों के साथ हैं.'

इसके अलावा संगठनों ने एथलीट के परिवार और ओरियंटियरिंग समुदाय को निरंतर समर्थन देने का संकल्प लिया. इसमें आगे कहा गया है कि हम सभी मटिया डेबर्टोलिस के परिवार और ओरियंटियरिंग समुदाय को हर संभव तरीके से समर्थन देते रहेंगे.

इतालवी एथलीट 'मटिया डेबर्टोलिस' (Mattia Debertolis insta)

अंतर्राष्ट्रीय ओरियंटियरिंग महासंघ ने इस घटना पर क्या कहा?

अंतर्राष्ट्रीय ओरियंटियरिंग महासंघ के अध्यक्ष टॉम हॉलोवेल ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, 'मैं इस दुखद जीवन-हानि को शब्दों में बयान नहीं कर सकता. हमारी संवेदनाएं मटिया के निधन पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों के साथ हैं. मैं वैश्विक ओरियंटियरिंग समुदाय को उनकी स्मृति का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं.'

मटिया डेबर्टोलिस इतालवी राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे

बता दें कि मटिया डेबर्टोलिस इतालवी राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे और उन्होंने कई विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप में भाग लिया था. विश्व कप फाइनल 2022 रिले में इतालवी टीम के साथ पांचवां स्थान प्राप्त करना अंतरराष्ट्रीय मंच पर कई उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है.