ETV Bharat / sports

भिवानी पहुंची वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन पूजा बोहरा, घर में हुआ ग्रैंड वेलकम, बोलीं - आगे "गोल्ड" पर मारूंगी पंच

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पूजा बोहरा भिवानी पहुंची. भिवानी में बॉक्सर का भव्य स्वागत किया गया.

World Boxing Championship bronze medalist Pooja Bohra
ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पूजा बोहरा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2025 at 1:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मुक्केबाज पूजा बोहरा भिवानी पहुंची. यहां पहुंचने पर पूजा बोहरा का भव्य स्वागत किया गया. पूजा के परिजनों ने चैंपियन का मुंह मीठा कराया. वहीं, मां बेटी की सफलता पर भावुक हो गई.

ब्रॉन्ज मेडल किया अपने नाम: भिवानी पहुंचने पर पूजा बोहरा ने मीडिया से बातचीत की. बॉक्सर पूजा ने बताया कि, "इस प्रतियोगिता में सभी देशों से चुने गए सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर हिस्सा लेते हैं. भारत से भी चुनिंदा खिलाड़ी ही चयनित होते हैं. मेरा पहला मुकाबला पोलैंड की खिलाड़ी से हुआ था. पहले राउंड में मैं पीछे चल रही थीं, लेकिन दूसरे राउंड में मैंने जबरदस्त वापसी की और 5-0 की बढ़त हासिल की. तीसरे राउंड में मैच जीतकर मैंने सेमीफाइनल में एंट्री ली. फाइनली मैंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया."

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पूजा बोहरा (Etv Bharat)

जानें क्या है बॉक्सर पूजा का लक्ष्य: बॉक्सर पूजा बोहरा ने अपने अगले लक्ष्य के बारे में बताया कि, "नवंबर में भारत में होने वाले विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की तैयारी कर रही हूं. इसके बाद मेरी निगाहें कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने पर टिकी हैं."

ऐसे हुई शुरुआत: अपनी शुरुआत के बारे में पूजा बोहरा ने बताया कि बॉक्सिंग की शुरुआत मैंने साल 2009 में की थी. मेरे कोच की पत्नी ने मुझे बॉक्सिंग के लिए प्रेरित किया. यही प्रेरणा मेरे करियर की नींव बनी."

World Boxing Championship bronze medalist Pooja Bohra
भिवानी पहुंची वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पूजा बोहरा (Etv Bharat)

हरियाणा का दबदबा: पूजा बोहरा ने भारत के प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा कि, "इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के चार खिलाड़ियों ने मेडल जीते, जिनमें से सभी चार खिलाड़ी हरियाणा से हैं और तीन खिलाड़ी भिवानी से हैं. हरियाणा की मिट्टी में कुछ खास बात है, जो इतने बेहतरीन खिलाड़ी निकल रहे हैं."

युवा खिलाड़ियों को दिया खास मैसेज: बॉक्सर पूजा ने युवाओं, खासकर लड़कियों को खास मैसेज दिया. पूजा ने कहा कि, "किसी भी खेल में सफल होने के लिए शारीरिक फिटनेस के साथ मानसिक मजबूती भी बेहद जरूरी है. अगर किसी खेल में करियर बनाना है तो एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है."

ये भी पढ़ें:रोहतक में सेवा पखवाड़े की भव्य शुरुआत, पीएम मोदी का लाइव संबोधन आज, सीएम सैनी और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद

For All Latest Updates

TAGGED:

BHIWANI BOXER POOJA BOHRA WELCOMEपूजा बोहराWORLD BOXING CHAMPIONSHIP 2025वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिपBHIWANI BOXER POOJA BOHRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भिवानी की बेटियों पर परिवार को गर्व, बोले - ऐसी लड़कियां सबको मिले

हिमाचल की पूनम का "सीक्रेट गार्डन", प्रिजर्व फूलों से घर की खूबसूरती में लगाती है चार चांद, महारानी भी है दीवानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.