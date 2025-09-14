ETV Bharat / sports

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छा गई भिवानी की बेटियां, गोल्ड-सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल किया हासिल

भिवानी की जैस्मिन लेम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड, नूपुर ने सिल्वर और पूजा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता.

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2025 at 6:16 PM IST

भिवानी: हरियाणा की छोरियों ने विदेशी धरती पर लट्ठ गाड़ दिए हैं. भिवानी की तीन बेटियों ने पदक की झड़ी लगा कर देश का गौरव बढ़ाया है. इंग्लैंड के लिवरपूल में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भिवानी की जैस्मिन लम्बोरिया ने देश का नाम रोशन किया. उन्होंने 57 किलोग्राम भारवर्ग में पोलैंड की जूलिया स्जेरेमेटा को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. पूरे मुकाबले में जैस्मिन ने आक्रामक और संतुलित प्रदर्शन किया. जीत के बाद उनके परिवार और गांव में जश्न का माहौल है. कोच और चाचा संदीप लेम्बोरिया ने बताया कि जैस्मिन मेहनत और तैयारी के साथ गई थी. उम्मीदों के अनुसार देश के लिए गोल्ड लेकर लौटी. जैस्मिन लंबोरिया द्वारा स्वर्ण पदक जीते जाने के बाद वे अब देश की 9वीं विश्व चैंपियन मुक्केबाज बन गई हैं.

जैस्मिन का अंतरराष्ट्रीय अनुभव बना जीत की कुंजी: जैस्मिन पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए खेला. 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य और 2021 एशियाई चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज जीता था. 2025 के वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भी उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया. उनके करियर में निरंतरता और प्रदर्शन की गुणवत्ता ने उन्हें इस चैंपियनशिप में विजेता बना दिया. जैस्मिन के इस सफर ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भिवानी की बेटियों का दमखम (Etv Bharat)

नूपुर श्योराण को सिल्वर: भिवानी की नूपुर श्योराण ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 80+ किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन फाइनल में पोलैंड की खिलाड़ी से हार गईं. इस हार के बावजूद उनका प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में सराहनीय रहा. नूपुर ने बॉक्सिंग की शुरुआत करीब साढ़े सात साल पहले की थी. वह दिन में दो बार ढाई घंटे की कड़ी प्रैक्टिस करती थीं और अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखती थीं. पढ़ाई में भी वह अव्वल थीं, 12वीं में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए थे.

पूजा बोहरा ने जीता ब्रॉन्ज: भिवानी की तीसरी बॉक्सर पूजा बोहरा ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. सेमीफाइनल में इंग्लैंड की खिलाड़ी से हार के बावजूद उन्होंने पहले ही अंतिम चार में पहुंचकर मेडल सुनिश्चित कर लिया था. पूजा ने 2009 में बॉक्सिंग शुरू की थी और अब तक 8 बार सीनियर चैंपियन, 2 बार एशियन चैंपियन बन चुकी हैं. वह एशियन गेम्स और 2020 ओलंपिक में भी भाग ले चुकी हैं. उनके 16 साल के लंबे अनुभव का ही नतीजा है कि वह इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतने में सफल रहीं.

माता-पिता को बेटी पर गर्व: जैस्मिन की मां रविंद्र कौर ने कहा कि "बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है. उसने गोल्ड जीता है और ये उसकी सफलता की पहली सीढ़ी है. उसने बहुत मेहनत की है और अपने खेल के प्रति वे काफी डेडिकेटेड है. लड़कों से लड़कियां काफी आगे जा रही है. ये गर्व की बात है कि आज बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं". वहीं, जैस्मिन के पिता जयवीर ने कहा कि "बेटी ने खूब नाम किया है. ये खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती. बच्चे की सफलता से माता-पिता को जो खुशी होती है, उसका बखान नहीं किया जा सकता. हमें अपनी बेटी पर गर्व है. देश के लिए मेडल जीता है. बहुत मेहनत कर उसने ये सफलता हासिल की है".

परिजनों में खुशी की लहर: जैस्मिन के परिजनों ने कहा कि "बेटी पर गर्व भी है और पूरा विश्वास भी. आज उसने देशभर में भिवानी का नाम रोशन किया है. ऐसी लड़की भगवान सबको दें. बेटी के गोल्ड जीतने पर हमें बहुत ज्यादा गर्व है. पिछली बार ओलंपिक में मेडल चूक गया था. लेकिन अब वो ओलंपिक में भी खूब मेहनत कर मेडल जीतेगी. जैस्मिन के दादाजी भी कुश्ती के खिलाड़ी थे. लोगों को अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए. उन्होंने जैस्मिन के कोच का भी आभार जताया है".

"बेटियां नाम रोशन करेंगी": उन्होंने कहा कि "जैस्मिन की डाइट को लेकर उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया. वे अन्य खिलाड़ी बेटियों के परिजनों को कहना चाहेंगे कि वे अपने बच्चों पर विश्वास रखें और उन्हें पूरा समय दें. खेलने का बेहतर माहौल उपलब्ध कराएं. बेटियां जरूर माता-पिता व देश का नाम रोशन करेंगी".

"भिवानी का नाम विश्व स्तर पर हुआ ऊंचा": वहीं, नुपूर के पिता व कोच तथा पूजा बोहरा के कोच अवार्डी कोच संजय श्योराण ने बताया कि "यह गौरव की बात है. मेडल लाने वाली बेटियां भिवानी की हैं. बेटियों के इन मेडलों से देश का गौरव तो बढ़ा ही है, बल्कि हरियाणा व भिवानी का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा हुआ है. इसके लिए इन खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की थी. जिसका नतीजा उन्हें इस प्रतियोगिता के माध्यम से मिला है". उन्होंने कहा कि "अभी भारत की खिलाड़ी मीनाक्षी का फाइनल होना भी बाकी है. उन्हें उनसे भी मेडल की उम्मीद है".

