"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश
लिवरपूल में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पर पंच मारने वाली भिवानी की बेटी जैस्मिन लंबोरिया ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है.
Published : September 17, 2025 at 8:09 PM IST
भिवानी : इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली भिवानी की महिला बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया का घर लौटने पर भव्य स्वागत किया गया है. इस दौरान जैस्मिन लंबोरिया ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है.
जैस्मिन लंबोरिया ने जीता गोल्ड मेडल : महिला मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने देश को गोल्ड मेडल दिलाकर मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी के नाम को एक बार फिर से बरकरार रखने का काम किया है. 10वीं कक्षा में जैस्मिन ने जब मुक्केबाजी की शुरूआत की थी तो उनके परिजनों और खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वे मुक्केबाजी में इतने बड़े मुकाम को हासिल कर पाएंगी.
जैस्मिन लंबोरिया का भव्य स्वागत : इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर तक आयोजित हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल लेकर अपने गृह जिले भिवानी लौटी जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी के निवासियों ने भव्य स्वागत किया और उसे सिर आंखों पर बैठा लिया.
"बेस्ट देकर जीता गोल्ड मेडल": जैस्मिन लंबोरिया ने कहा कि "वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है. मुक्केबाजों ने भारत को दो गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है. 57 किलोग्राम भार वर्ग में मैंने भारत को गोल्ड दिलवाया है जिसके लिए मुझे काफी खुशी हो रही है. पेरिस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट पोलैंड की जूलिया स्जेरेमेटा से फाइनल में टफ फाइट थी. मैंने नतीजे के बारे में सोचे बगैर अपना बेस्ट दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया."
ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश : जैस्मिन लंबोरिया ने इस जीत के पीछे अपने कोच और परिजनों के साथ ही कड़ी मेहनत और अनुशासन को इसका श्रेय दिया है. जैस्मिन लंबोरिया ने कहा कि "अब वे साल 2026 में होने वाले एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ 2028 में होने वाले ओलंपिक में मेडल लाना चाहती हैं."
जैस्मिन के पिता होमगार्ड : जैस्मिन के पिता जयबीर लंबोरिया होमगार्ड हैं, जबकि उनकी मां जोगेंद्र कौर गृहणी हैं. जैस्मिन के चाचा संदीप और परविंदर भी इंटरनेशनल मुक्केबाज रह चुके हैं. चार भाई-बहनों में जैस्मिन तीसरे नंबर पर हैं. जैस्मिन ने जब पहली बार बॉक्सिंग में जाने का फैसला किया था तो उनके पिता ने समाज का कारण बताकर खेलने से उन्हें मना किया था लेकिन बेटी की जिद और मां के सपोर्ट के आगे उन्हें झुकना पड़ा और आज जैस्मिन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं.
"बेटी के गोल्ड लाने से खुशी" : जैस्मिन की मां जोगेंद्र कौर ने कहा कि "बेटी विश्व चैंपियन बनी है और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगी. आज समाज में परिवर्तन हुआ है और बेटियों को लेकर सोच बदली है. उसकी छोटी सी रुचि थी और हमें तभी से पता था कि हमारी बेटी हमारा नाम जरूर रौशन करेगी." वहीं उनके पिता जयबीर ने कहा कि "उन्हें काफी ज्यादा खुशी है और बेटी ने देश के साथ उनका भी मान बढ़ाया है." वहीं जैस्मिन के चाचा महाबीर ने कहा कि "उन्हें हमेशा से जैस्मिन के खेल पर यकीन था और उन्होंने जैस्मिन को काफी ज्यादा मोटिवेट भी किया है."
पीएम मोदी दे चुके बधाई : जैस्मिन लंबोरिया की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें बधाई दे चुके हैं. पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि "विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किग्रा भार वर्ग में जीत के लिए जैस्मीन लंबोरिया को बधाई!. उनका शानदार प्रदर्शन आने वाले समय में अनगिनत एथलीटों को प्रेरित करेगा. उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं."
Congratulations to @BoxerJaismine for her triumph at the World Boxing Championships 2025 in the 57kg weight category! Her stupendous performance will inspire countless athletes in the times to come. Best wishes for her future endeavours. pic.twitter.com/l2AeeSRL1M— Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2025
पहले भी मेडल जीत चुकी जैस्मिन : जैस्मिन लंबोरिया की उपलब्धियों की बात करें तो जैस्मिन ने साल 2021 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, 2021 में ही इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक हासिल किया था. साल 2023 में वो एशियन चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी. जैस्मिन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीता था.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : रोहतक में ऑटो ड्राइवर की बेटी मीनाक्षी हुड्डा बनी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, पिता ने कभी खेलने से रोका था, मां ने किया सपोर्ट
ये भी पढ़ें : "कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली
ये भी पढ़ें : रिटायरमेंट पर "किस्मत" की धूमधाम से करवाई शादी, करनाल के टीचर ने पेश की अनोखी मिसाल