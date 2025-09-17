ETV Bharat / sports

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप: नीरज-सचिन फाइनल के लिए किया क्वालीफाई, जानें अरशद नदीम का क्या हुआ ?

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल 18 सितंबर को टोक्यो में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:53 बजे शुरू होगा.

नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम
नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के प्रशंसको भाला फेंक स्पर्धा में नीरज बनाम अरशद देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. फाइनल मैच 18 सितंबर को टोक्यो में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:53 बजे शुरू होगा.

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और गत चैंपियन नीरज चोपड़ा ने क्वालीफाइंग राउंड के अपने पहले ही प्रयास में आवश्यक क्वालीफाइंग मार्क हासिल कर लिया. क्वालीफाइंग मार्क 84.50 मीटर निर्धारित किया गया था. नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर फाइनल में जगह बनाई.

लगातार पांचवीं बार
खास बात ये है कि यह लगातार पांचवीं बार था जब नीरज को फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए केवल एक प्रयास की आवश्यकता पड़ी. इससे पहले चार बार चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में फाइनल में जगह बनाई थी. जिसमें 2020 टोक्यो ओलंपिक, 2022 और 2023 विश्व चैंपियनशिप, और 2024 पेरिस ओलंपिक शामिल हैं.

हमवतन सचिन यादव
इसके अलावा उनके साथ, उनके हमवतन सचिन यादव ने भी अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की. इसके साथ इस बार चैंपियनशिप के एक प्रमुख आयोजन में भारत को दो फाइनलिस्ट होंगे. सचिन यादव का फाइनल तक का सफर थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहा. उन्होंने 80.16 मीटर से शुरुआत की, लेकिन 83.67 मीटर के साथ अंत तक खुद को संभाला और कुल मिलाकर 10वें स्थान पर रहे और 12 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट में जगह बनाई. जबकि रोहित यादव (77.81 मीटर) और यश वीर सिंह (77.51 मीटर) फाइनल से बाहर हो गए.

अरशद नदीम ने भी
वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. नदीम ने 85.28 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर फाइनल में जगह बनाई. नदीम ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक में चोपड़ा को 92.97 मीटर के विशाल प्रयास से हराया था, जबकि भारतीय खिलाड़ी को 89.45 मीटर के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा था.

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गत विजेता
बता दें कि 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा अब अपने विश्व खिताब का बचाव करने की दहलीज पर खड़े हैं, उन्होंने दो साल पहले बुडापेस्ट में 88.17 मीटर भाला फेंककर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब जीता था. जिसके साथ वो भारत के पहले एथलेटिक्स विश्व चैंपियन बनकर इतिहस रचा था.

